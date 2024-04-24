Бывший вице-мэр из ХМАО угодил в коррупционный скандал

Бывший заместитель главы Советского района угодил в коррупционный скандал, на него возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура установила, что МУП «Управление капитального строительство Советского района» и ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту здания дома культуры «Авангард» в поселке Алябьевский. В марте 2023 года замглавы Советского района организовал подписание сотрудниками УКС актов о приемке зная, что не все работы на объекте были закончены.
«Совершение указанных преступных действий должностного лица исключило возможность взыскания Департаментом культуры автономного округа денежных средств с администрации Советского района за неисполнение условий муниципального контракта», — сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По информации источника агентства речь идет о Николае Яковлеве, замглавы района по строительству, начальнике Управления архитектуры и градостроительства администрации. URA.RU направило запрос в администрацию Советского района, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что силовики проверят экс-мэра Пыть-Яха Александра Морозова на коррупцию. Он подозревается в лоббировании интересов иногородних застройщиков.
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