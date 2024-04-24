24 апреля 2024

Бывший вице-мэр из ХМАО угодил в коррупционный скандал

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Рахимову Мансуржану. Курган, депутат, чиновник, глава, руки
Бывший вице-мэр Советского района угодил в коррупционный скандал из-за приемки капремонта Фото:

Бывший заместитель главы Советского района угодил в коррупционный скандал, на него возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что МУП «Управление капитального строительство Советского района» и ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту здания дома культуры «Авангард» в поселке Алябьевский. В марте 2023 года замглавы Советского района организовал подписание сотрудниками УКС актов о приемке зная, что не все работы на объекте были закончены.

«Совершение указанных преступных действий должностного лица исключило возможность взыскания Департаментом культуры автономного округа денежных средств с администрации Советского района за неисполнение условий муниципального контракта», — сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По информации источника агентства речь идет о Николае Яковлеве, замглавы района по строительству, начальнике Управления архитектуры и градостроительства администрации. URA.RU направило запрос в администрацию Советского района, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что силовики проверят экс-мэра Пыть-Яха Александра Морозова на коррупцию. Он подозревается в лоббировании интересов иногородних застройщиков.

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Бывший заместитель главы Советского района угодил в коррупционный скандал, на него возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура установила, что МУП «Управление капитального строительство Советского района» и ЗАО «ЛОМО-Инжиниринг» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту здания дома культуры «Авангард» в поселке Алябьевский. В марте 2023 года замглавы Советского района организовал подписание сотрудниками УКС актов о приемке зная, что не все работы на объекте были закончены. «Совершение указанных преступных действий должностного лица исключило возможность взыскания Департаментом культуры автономного округа денежных средств с администрации Советского района за неисполнение условий муниципального контракта», — сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. По информации источника агентства речь идет о Николае Яковлеве, замглавы района по строительству, начальнике Управления архитектуры и градостроительства администрации. URA.RU направило запрос в администрацию Советского района, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что силовики проверят экс-мэра Пыть-Яха Александра Морозова на коррупцию. Он подозревается в лоббировании интересов иногородних застройщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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