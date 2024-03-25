Силовики проверят экс-мэра из ХМАО на коррупцию

Силовики проверят бывшего главу Пыть-Яха (ХМАО) Александра Морозова на коррупцию. Заявление на экс-мэра написал местный депутат Супьян Хужулов, который обвиняет Морозова в лоббировании интересов иногородних застройщиков, сообщил URA.RU источник.
«Морозов после ухода с поста главы города осенью 2023 года так никуда и не устроился на работу. По слухам, как раз ждал назначения. И шумиха, связанная с проверкой Следственного комитета, ему сейчас вообще ни к чему», — рассказал инсайдер агентству.
Официально URA.RU в СУ СКР по ХМАО сообщили, что в ведомство поступило сообщение от прокуратуры для проведения проверки. Сам Морозов отказался от комментариев, сославшись на занятость.
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