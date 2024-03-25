25 марта 2024

Силовики проверят экс-мэра из ХМАО на коррупцию

В ХМАО экс-мэр подозревается в лоббировании интересов иногородних застройщиков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, прокурор, обвинение, судебное заседание
Заявление на бывшего мэра написал депутат городской думы Фото:

Силовики проверят бывшего главу Пыть-Яха (ХМАО) Александра Морозова на коррупцию. Заявление на экс-мэра написал местный депутат Супьян Хужулов, который обвиняет Морозова в лоббировании интересов иногородних застройщиков, сообщил URA.RU источник.

«Морозов после ухода с поста главы города осенью 2023 года так никуда и не устроился на работу. По слухам, как раз ждал назначения. И шумиха, связанная с проверкой Следственного комитета, ему сейчас вообще ни к чему», — рассказал инсайдер агентству.

Официально URA.RU в СУ СКР по ХМАО сообщили, что в ведомство поступило сообщение от прокуратуры для проведения проверки. Сам Морозов отказался от комментариев, сославшись на занятость.

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Силовики проверят бывшего главу Пыть-Яха (ХМАО) Александра Морозова на коррупцию. Заявление на экс-мэра написал местный депутат Супьян Хужулов, который обвиняет Морозова в лоббировании интересов иногородних застройщиков, сообщил URA.RU источник. «Морозов после ухода с поста главы города осенью 2023 года так никуда и не устроился на работу. По слухам, как раз ждал назначения. И шумиха, связанная с проверкой Следственного комитета, ему сейчас вообще ни к чему», — рассказал инсайдер агентству. Официально URA.RU в СУ СКР по ХМАО сообщили, что в ведомство поступило сообщение от прокуратуры для проведения проверки. Сам Морозов отказался от комментариев, сославшись на занятость.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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