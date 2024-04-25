В Магнитогорске пропавший восьмилетний мальчик найден живым

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Ребенок был найден менее чем за сутки Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 25 апреля найден живым пропавший восьмилетний мальчик. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».

«Ребенок найден. Жив», — сообщили в официальном паблике «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик ушел из дома утром 25 апреля. Посковики распространили ориентировку для оперативного поиска ребенка, в которой разместили фото, указали особые приметы и рост, а также одежду и обувь, в которой ушел мальчик. Кроме того, был указан адрес, где его видели в последний раз.

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В Магнитогорске Челябинской области 25 апреля найден живым пропавший восьмилетний мальчик. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «Ребенок найден. Жив», — сообщили в официальном паблике «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик ушел из дома утром 25 апреля. Посковики распространили ориентировку для оперативного поиска ребенка, в которой разместили фото, указали особые приметы и рост, а также одежду и обувь, в которой ушел мальчик. Кроме того, был указан адрес, где его видели в последний раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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