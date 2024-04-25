В Магнитогорске пропавший восьмилетний мальчик найден живым

25 апреля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Ребенок был найден менее чем за сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 25 апреля найден живым пропавший восьмилетний мальчик. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «Ребенок найден. Жив», — сообщили в официальном паблике «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик ушел из дома утром 25 апреля. Посковики распространили ориентировку для оперативного поиска ребенка, в которой разместили фото, указали особые приметы и рост, а также одежду и обувь, в которой ушел мальчик. Кроме того, был указан адрес, где его видели в последний раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области 25 апреля найден живым пропавший восьмилетний мальчик. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «Ребенок найден. Жив», — сообщили в официальном паблике «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик ушел из дома утром 25 апреля. Посковики распространили ориентировку для оперативного поиска ребенка, в которой разместили фото, указали особые приметы и рост, а также одежду и обувь, в которой ушел мальчик. Кроме того, был указан адрес, где его видели в последний раз.