В Магнитогорске пропавший восьмилетний мальчик найден живым

Ребенок был найден менее чем за сутки
В Магнитогорске Челябинской области 25 апреля найден живым пропавший восьмилетний мальчик. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».
«Ребенок найден. Жив», — сообщили в официальном паблике «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».
Мальчик ушел из дома утром 25 апреля. Посковики распространили ориентировку для оперативного поиска ребенка, в которой разместили фото, указали особые приметы и рост, а также одежду и обувь, в которой ушел мальчик. Кроме того, был указан адрес, где его видели в последний раз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!