24 апреля 2024

В Магнитогорске пропал восьмилетний мальчик. Фото

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Повседневная жизнь, весна. Москва, ребенок, мальчик, велосипед, дорога
В Магнитогорске ищут восьмилетнего мальчика (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 25 апреля пропал восьмилетний мальчик. Ребенок ушел из дома в черной бейсболке с красным козырьком, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».

«Пропал восьмилетний ребенок Андрей Ансупов. Ушел с улицы Декабристов, 73, в черной бейсболке Adidas с красным козырьком и до сих пор его местоположение не известно», — сообщили в официальном паблике «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик был также одет в черную куртку, черные штаны с зелеными лампасами и черно-белые кроссовки. Среди примет ребенка: худощавое телосложение, голубые глаза и светлые волосы.

Мальчик ушел с указанного адреса в 9:00 25 апреля
Мальчик ушел с указанного адреса в 9:00 25 апреля

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В Магнитогорске Челябинской области 25 апреля пропал восьмилетний мальчик. Ребенок ушел из дома в черной бейсболке с красным козырьком, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «Пропал восьмилетний ребенок Андрей Ансупов. Ушел с улицы Декабристов, 73, в черной бейсболке Adidas с красным козырьком и до сих пор его местоположение не известно», — сообщили в официальном паблике «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик был также одет в черную куртку, черные штаны с зелеными лампасами и черно-белые кроссовки. Среди примет ребенка: худощавое телосложение, голубые глаза и светлые волосы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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