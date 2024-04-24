В Магнитогорске Челябинской области 25 апреля пропал восьмилетний мальчик. Ребенок ушел из дома в черной бейсболке с красным козырьком, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».
«Пропал восьмилетний ребенок Андрей Ансупов. Ушел с улицы Декабристов, 73, в черной бейсболке Adidas с красным козырьком и до сих пор его местоположение не известно», — сообщили в официальном паблике «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».
Мальчик был также одет в черную куртку, черные штаны с зелеными лампасами и черно-белые кроссовки. Среди примет ребенка: худощавое телосложение, голубые глаза и светлые волосы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!