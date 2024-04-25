Группу «Корни» позвали на день рождения в Екатеринбург

Группа «Корни» выступит на дне рождении ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге. Трехлетие торговый центр будет праздновать 1 июня, сообщают представители площадки в telegram-канале.
«На главной сцене пройдет большой концерт, в котором примут участие целых две звездные команды, два хэдлайнера! И первый, в 14.00, — группа „Корни“. Талантливые победители „Фабрики звезд“ — популярные, узнаваемые, немного повзрослевшие, но все такие же зажигательные и энергичные», — говорится в анонсе. Кто станет второй приглашенной звездой, обещают рассказать позже.
В 2022 году на праздник в Veer Mall приезжала группа IOWA, на второй день рождения — певица Ольга Серябкина. Все звезды выступали для горожан бесплатно.
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