25 апреля 2024

Группу «Корни» позвали на день рождения в Екатеринбург

Группа «Корни» выступит на трехлетии ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, корни группа
Группа «Корни» стала победителем первого сезона «Фабрики звезд» Фото:

Группа «Корни» выступит на дне рождении ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге. Трехлетие торговый центр будет праздновать 1 июня, сообщают представители площадки в telegram-канале.

«На главной сцене пройдет большой концерт, в котором примут участие целых две звездные команды, два хэдлайнера! И первый, в 14.00, — группа „Корни“. Талантливые победители „Фабрики звезд“ — популярные, узнаваемые, немного повзрослевшие, но все такие же зажигательные и энергичные», — говорится в анонсе. Кто станет второй приглашенной звездой, обещают рассказать позже.

В 2022 году на праздник в Veer Mall приезжала группа IOWA, на второй день рождения — певица Ольга Серябкина. Все звезды выступали для горожан бесплатно.

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Группа «Корни» выступит на дне рождении ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге. Трехлетие торговый центр будет праздновать 1 июня, сообщают представители площадки в telegram-канале. «На главной сцене пройдет большой концерт, в котором примут участие целых две звездные команды, два хэдлайнера! И первый, в 14.00, — группа „Корни“. Талантливые победители „Фабрики звезд“ — популярные, узнаваемые, немного повзрослевшие, но все такие же зажигательные и энергичные», — говорится в анонсе. Кто станет второй приглашенной звездой, обещают рассказать позже. В 2022 году на праздник в Veer Mall приезжала группа IOWA, на второй день рождения — певица Ольга Серябкина. Все звезды выступали для горожан бесплатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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