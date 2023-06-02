02 июня 2023

Певица Серябкина зажгла на концерте в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге на двухлетии ТЦ Veer Mall выступила Ольга Серябкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт группы "Serebro" в "Centr Club". Екатеринбург., группа серебро, serebro, серябкина ольга
Ольга Серябкина прилетела в Екатеринбург ради концерта в ТЦ Фото:

Российская певица Ольга Серябкина 3 июня выступила на дне рождении торгового центра Veer Mall в Екатеринбурге. На концерт к певице пришли много людей, передает журналист URA.RU с места событий.

«Певица Ольга Серябкина выступает на площадке у ТЦ Veer Mall, который сегодня празднует двухлетие. У сцены столпилось большое количество людей», — сообщил корреспондент агентства.

Также в честь дня рождения администрация торгового центра разыгрывала билеты на полеты на вертолете. Счастливчиками стали 18 человек.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетит Ольга Серябкина. Читайте афишу на 4 июня в материале URA.RU.

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Российская певица Ольга Серябкина 3 июня выступила на дне рождении торгового центра Veer Mall в Екатеринбурге. На концерт к певице пришли много людей, передает журналист URA.RU с места событий. «Певица Ольга Серябкина выступает на площадке у ТЦ Veer Mall, который сегодня празднует двухлетие. У сцены столпилось большое количество людей», — сообщил корреспондент агентства. Также в честь дня рождения администрация торгового центра разыгрывала билеты на полеты на вертолете. Счастливчиками стали 18 человек. Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетит Ольга Серябкина. Читайте афишу на 4 июня в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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