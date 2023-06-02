Ольга Серябкина прилетела в Екатеринбург ради концерта в ТЦ
Российская певица Ольга Серябкина 3 июня выступила на дне рождении торгового центра Veer Mall в Екатеринбурге. На концерт к певице пришли много людей, передает журналист URA.RU с места событий.
«Певица Ольга Серябкина выступает на площадке у ТЦ Veer Mall, который сегодня празднует двухлетие. У сцены столпилось большое количество людей», — сообщил корреспондент агентства.
Также в честь дня рождения администрация торгового центра разыгрывала билеты на полеты на вертолете. Счастливчиками стали 18 человек.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетит Ольга Серябкина. Читайте афишу на 4 июня в материале URA.RU.
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