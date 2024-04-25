25 апреля 2024

На дом челябинца после урагана рухнула мощная пихта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пихту, посаженную в 60-х, пришлось спилить Фото:

В Усть-Катаве Челябинской области 63-летняя пихта рухнула на жилой дом после урагана. Дерево застряло в крыше, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«Спасатели Усть-Катавского отряда предотвратили падение 63-летней пихты на жилой дом. Мощный ствол, превышающий высоту 20 метров, частично разрушил крышу, но не упал на землю, а завис на перекрытии дома», — сообщили в ПСС.

Пихта упала на крышу после сильных порывов ветра. Корни дерева вырвало из земли в непогоду, на что в мэрию пожаловался владелец дома. Спасатели убрали крупные ветки, закрепили ствол краном и подпилили пихту. Работы проводились порядка часа, после дерево отбуксировали в безопасное место.

Пихта упала на дом челябинца из-за сильных порывов ветра
Пихта упала на дом челябинца из-за сильных порывов ветра
Дерево упало на крышу дома
Дерево упало на крышу дома

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В Усть-Катаве Челябинской области 63-летняя пихта рухнула на жилой дом после урагана. Дерево застряло в крыше, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Спасатели Усть-Катавского отряда предотвратили падение 63-летней пихты на жилой дом. Мощный ствол, превышающий высоту 20 метров, частично разрушил крышу, но не упал на землю, а завис на перекрытии дома», — сообщили в ПСС. Пихта упала на крышу после сильных порывов ветра. Корни дерева вырвало из земли в непогоду, на что в мэрию пожаловался владелец дома. Спасатели убрали крупные ветки, закрепили ствол краном и подпилили пихту. Работы проводились порядка часа, после дерево отбуксировали в безопасное место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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