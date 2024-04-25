На дом челябинца после урагана рухнула мощная пихта. Фото

26 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Пихту, посаженную в 60-х, пришлось спилить Фото: Илья Московец © URA.RU В Усть-Катаве Челябинской области 63-летняя пихта рухнула на жилой дом после урагана. Дерево застряло в крыше, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Спасатели Усть-Катавского отряда предотвратили падение 63-летней пихты на жилой дом. Мощный ствол, превышающий высоту 20 метров, частично разрушил крышу, но не упал на землю, а завис на перекрытии дома», — сообщили в ПСС. Пихта упала на крышу после сильных порывов ветра. Корни дерева вырвало из земли в непогоду, на что в мэрию пожаловался владелец дома. Спасатели убрали крупные ветки, закрепили ствол краном и подпилили пихту. Работы проводились порядка часа, после дерево отбуксировали в безопасное место. Пихта упала на дом челябинца из-за сильных порывов ветра фото: паблик Поисково-спасательной службы Челябинской области, vk.com Дерево упало на крышу дома фото: паблик Поисково-спасательной службы Челябинской области, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Усть-Катаве Челябинской области 63-летняя пихта рухнула на жилой дом после урагана. Дерево застряло в крыше, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Спасатели Усть-Катавского отряда предотвратили падение 63-летней пихты на жилой дом. Мощный ствол, превышающий высоту 20 метров, частично разрушил крышу, но не упал на землю, а завис на перекрытии дома», — сообщили в ПСС. Пихта упала на крышу после сильных порывов ветра. Корни дерева вырвало из земли в непогоду, на что в мэрию пожаловался владелец дома. Спасатели убрали крупные ветки, закрепили ствол краном и подпилили пихту. Работы проводились порядка часа, после дерево отбуксировали в безопасное место.