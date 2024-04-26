Директор школы в ХМАО объяснил причину бунта учеников из-за майских праздников

Школьники из Нижневартовска угрожали мятежом из-за уроков в майские праздники

Ученики старших классов школы №42 в Нижневартовске попытались добиться отмены уроков в праздничные майские дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Старшеклассникам школы №42 в Нижневартовске не удалось добиться отмены уроков на майские праздники даже с помощью плакатов, расклеенных в стенах учебного учреждения с угрозой мятежа. Директор школы Галина Гасымова рассказала журналисту URA.RU, почему было принято такое решение.

«Для учеников 9, 10 и 11 классов в нашей школе организована шестидневная рабочая неделя. Старшеклассники находятся на пороге экзаменов и для них ни то что каждый день, а каждый час очень важен. И если даже за эти три дня дети прибавят в знаниях по 0,25 балла, это будет работать на них, на их успех и их судьбу. Мы обязаны выполнять учебный план и рабочую программу», — пояснила корреспонденту URA.RU Галина Гасымова.

Все началось с шуточного плаката, который дети наклеили в школе №42. В послании ученики потребовали отменить уроки 29, 30 апреля и 10 мая. В противном случае, бунтари пообещали устроить «митинги и погромы».

Со школьниками была проведена беседа. Ученикам объяснили, что количество выходных дней в образовательных учреждениях определила не сама школа, а министерство юстиций. Для шестидневной рабочей недели дни отдыха по закону определены именно так.