26 апреля 2024

У жителей ХМАО срывается продажа квартир из-за низкого спроса

«Авито Недвижимость»: в ХМАО увеличилось количество жилья в продаже
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, недвижимость, новостройка на ленина 48
Количество жилья, которое продается в новостройках по ХМАО, выросло на 12,5% Фото:

В начале весны по ХМАО количество жилья, которое продается в новостройках, выросло примерно на 12,5%. А на вторичном рынке объем предложения увеличился почти на 6%, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Югорские риелторы связывают рост числа активных предложений по продаже с низким спросом на рынке.

«Объем предложения квартир на вторичном рынке недвижимости по итогам нынешнего марта составил 14,2 тысяч вариантов. В сравнении с прошлым мартом их количество сократилось на 9,3%, а с февралем — наоборот, увеличилось на 5,7%. Экспозиция квартир в новостройках ХМАО в 2,3 раза меньше, чем на „вторичке“ — 6,1 тысяч вариантов. Количество таких объектов постепенно увеличивается — плюс 13,8% за год и плюс 12,4% отдельно за последний месяц», — говорит руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин.

Югорские риелторы в свою очередь отмечают, что увеличение числа квартир в продаже может быть связано с пониженными спросом у покупателей. Жилье в ХМАО не успевают распродавать, поскольку жители не торопятся приобретать квартиры. «На рынке отсутствует баланс. Предложение растет, а спрос наоборот падает», — делится мнение эксперт в сфере недвижимости из Сургута Денис Кравцов.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали реже интересоваться покупкой квартир. По сравнению с мартом прошлого года, в начале весны спрос на вторичное жилье по региону упал почти на 50%, а на новостройки — почти на 30%.

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В начале весны по ХМАО количество жилья, которое продается в новостройках, выросло примерно на 12,5%. А на вторичном рынке объем предложения увеличился почти на 6%, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Югорские риелторы связывают рост числа активных предложений по продаже с низким спросом на рынке. «Объем предложения квартир на вторичном рынке недвижимости по итогам нынешнего марта составил 14,2 тысяч вариантов. В сравнении с прошлым мартом их количество сократилось на 9,3%, а с февралем — наоборот, увеличилось на 5,7%. Экспозиция квартир в новостройках ХМАО в 2,3 раза меньше, чем на „вторичке“ — 6,1 тысяч вариантов. Количество таких объектов постепенно увеличивается — плюс 13,8% за год и плюс 12,4% отдельно за последний месяц», — говорит руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин. Югорские риелторы в свою очередь отмечают, что увеличение числа квартир в продаже может быть связано с пониженными спросом у покупателей. Жилье в ХМАО не успевают распродавать, поскольку жители не торопятся приобретать квартиры. «На рынке отсутствует баланс. Предложение растет, а спрос наоборот падает», — делится мнение эксперт в сфере недвижимости из Сургута Денис Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали реже интересоваться покупкой квартир. По сравнению с мартом прошлого года, в начале весны спрос на вторичное жилье по региону упал почти на 50%, а на новостройки — почти на 30%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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