Работникам «дочки» «Роснефти» в ХМАО запретили использовать личные телефоны

Сотрудникам «Самотлорнефтегаза» запретили пользоваться своими телефонами на производственных объектах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В компании «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) нефтяникам на месторождениях запретили пользоваться личными телефонами. Сотрудник предприятия сообщил агентству URA.RU, что на промышленных объектах разрешено использовать только корпоративный девайс минимальными функциями.

«Руководство устно предупредило, что использовать личные телефоны на рабочем месте нельзя. Документов пока никаких не подписывали, о наказании за нарушение запрета и причинах нам не сообщили. Рабочий телефон, который выдала компания, годится лишь для того, чтобы по нему звонить», — сообщил корреспонденту URA.RU нефтяник.

Также на объектах компании запрещено делать фотографии и снимать видео. Данный запрет, по мнению промысловиков, носит противоречивый характер. Непосредственные руководители часто требуют присылать им фото- и видеоотчеты с объектов нефтедобычи, что невозможно сделать с помощью рабочего телефона. Нефтяники предполагают, что запрет связан с усилившимися мерами безопасности из-за атак беспилотников на объекты «Роснефти».

Агентство направило запрос в «Самотлорнефтегаз» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудница «Самотлорнефтегаза» погибла при взрыве в котельной на месторождении. Второй пострадавший попал в больницу.