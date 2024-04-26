Жалоба на арест замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова поступила в суд

26 апреля 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Иванову инкриминируется статья, по которой грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Басманный суд получил жалобу защиты заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на его арест. Об этом рассказали ТАСС в суде. «Жалоба на арест Иванова поступила в суд. Она зарегистрирована», — сказала собеседница агентства. Иванов был задержан по подозрению в получении крупной взятки свыше 1 млрд рублей. В СК РФ заявили, что ведут расследование по делу. Иванову инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд получил жалобу защиты заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на его арест. Об этом рассказали ТАСС в суде. «Жалоба на арест Иванова поступила в суд. Она зарегистрирована», — сказала собеседница агентства. Иванов был задержан по подозрению в получении крупной взятки свыше 1 млрд рублей. В СК РФ заявили, что ведут расследование по делу. Иванову инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы.