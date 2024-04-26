Жалоба на арест замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова поступила в суд

Иванову инкриминируется статья, по которой грозит до 15 лет лишения свободы
Басманный суд получил жалобу защиты заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на его арест. Об этом рассказали ТАСС в суде.
«Жалоба на арест Иванова поступила в суд. Она зарегистрирована», — сказала собеседница агентства.
Иванов был задержан по подозрению в получении крупной взятки свыше 1 млрд рублей. В СК РФ заявили, что ведут расследование по делу. Иванову инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы.
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