26 апреля 2024

Жалоба на арест замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова поступила в суд

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Иванову инкриминируется статья, по которой грозит до 15 лет лишения свободы Фото:

Басманный суд получил жалобу защиты заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на его арест. Об этом рассказали ТАСС в суде.

«Жалоба на арест Иванова поступила в суд. Она зарегистрирована», — сказала собеседница агентства.

Иванов был задержан по подозрению в получении крупной взятки свыше 1 млрд рублей. В СК РФ заявили, что ведут расследование по делу. Иванову инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы.

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Басманный суд получил жалобу защиты заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на его арест. Об этом рассказали ТАСС в суде. «Жалоба на арест Иванова поступила в суд. Она зарегистрирована», — сказала собеседница агентства. Иванов был задержан по подозрению в получении крупной взятки свыше 1 млрд рублей. В СК РФ заявили, что ведут расследование по делу. Иванову инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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