26 апреля 2024

Житель челябинского города развел на участке червей на продажу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождевой червь. Stock
Черви у кусинца Андрея Кабанова похожи на дождевых Фото:

Житель Кусы (Челябинская область) Андрей Кабанов развел на участке червей на продажу. Побочным продуктом работы вермифермы является выпуск биогумуса.

«Мужчина организовал на своем участке вермиферму — хозяйство по разведению червей. Побочным продуктом работы является производство биогумуса. Для разведения кусинец приобрел коконы и мальков червя дендробены. Внешне этот червь очень похож на простого дождевого. Однако обладает рядом преимуществ», — рассказала редакция газеты «Жизнь района».

Дендробена активно размножается, плотная на ощупь и может вырастать до 30 см в длину и с мизинец в толщину. Кроме того, в воде червь ведет себя активно, привлекая рыб. Его непросто сдернуть с крючка.

«Я выложил объявление на сайт, в тот же день начали поступать звонки. Из Челябинска захотели купить сразу 20 килограммов червей. Такого объема у меня, конечно, не было. Отправил все, что было. А сам задумался. Выходит, нужен червяк рыбакам! Решил развести его побольше, раз имеется спрос», — пояснил Кабанов.

Мужчина начал свой бизнес с разведения червей для личных нужд, будучи заядлым рыбаком. Для разведения использовал специальный субстрат с нужной кислотностью. В помещении поддерживает необходимые условия влажности и температуры. Зимой подкладывает сухие листья в качестве витаминов. Свое дело Кабанов открыл на средства соцконтракта.

В настоящий момент на вермиферме стоит 250 ящиков-«квартир» для червей. В каждом — по 300 особей. На месяц кусинец подкладывает в ящики отруби, потом процесс требуется повторять: черви подкормку съедают быстро. В отдельных ящиках находятся маточные черви, дающие коконы. Свет должен гореть круглосуточно. Иначе подопечные начинают волноваться, покидая свои дома. Однажды Кабанову пришлось столкнуться с последствиями: малощетинковые расползлись по всему полу подсобного помещения.

В хозяйстве у Андрея Кабанова имеется 250 ящиков с червями
В хозяйстве у Андрея Кабанова имеется 250 ящиков с червями
Фото:
Свой субстрат 300 червей перерабатывают за месяц
Свой субстрат 300 червей перерабатывают за месяц
Фото:

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Житель Кусы (Челябинская область) Андрей Кабанов развел на участке червей на продажу. Побочным продуктом работы вермифермы является выпуск биогумуса. «Мужчина организовал на своем участке вермиферму — хозяйство по разведению червей. Побочным продуктом работы является производство биогумуса. Для разведения кусинец приобрел коконы и мальков червя дендробены. Внешне этот червь очень похож на простого дождевого. Однако обладает рядом преимуществ», — рассказала редакция газеты «Жизнь района». Дендробена активно размножается, плотная на ощупь и может вырастать до 30 см в длину и с мизинец в толщину. Кроме того, в воде червь ведет себя активно, привлекая рыб. Его непросто сдернуть с крючка. «Я выложил объявление на сайт, в тот же день начали поступать звонки. Из Челябинска захотели купить сразу 20 килограммов червей. Такого объема у меня, конечно, не было. Отправил все, что было. А сам задумался. Выходит, нужен червяк рыбакам! Решил развести его побольше, раз имеется спрос», — пояснил Кабанов. Мужчина начал свой бизнес с разведения червей для личных нужд, будучи заядлым рыбаком. Для разведения использовал специальный субстрат с нужной кислотностью. В помещении поддерживает необходимые условия влажности и температуры. Зимой подкладывает сухие листья в качестве витаминов. Свое дело Кабанов открыл на средства соцконтракта. В настоящий момент на вермиферме стоит 250 ящиков-«квартир» для червей. В каждом — по 300 особей. На месяц кусинец подкладывает в ящики отруби, потом процесс требуется повторять: черви подкормку съедают быстро. В отдельных ящиках находятся маточные черви, дающие коконы. Свет должен гореть круглосуточно. Иначе подопечные начинают волноваться, покидая свои дома. Однажды Кабанову пришлось столкнуться с последствиями: малощетинковые расползлись по всему полу подсобного помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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