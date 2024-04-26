Черви у кусинца Андрея Кабанова похожи на дождевых Фото: Flickr/schizoform/CC BY 2.0

Житель Кусы (Челябинская область) Андрей Кабанов развел на участке червей на продажу. Побочным продуктом работы вермифермы является выпуск биогумуса.

«Мужчина организовал на своем участке вермиферму — хозяйство по разведению червей. Побочным продуктом работы является производство биогумуса. Для разведения кусинец приобрел коконы и мальков червя дендробены. Внешне этот червь очень похож на простого дождевого. Однако обладает рядом преимуществ», — рассказала редакция газеты «Жизнь района».

Дендробена активно размножается, плотная на ощупь и может вырастать до 30 см в длину и с мизинец в толщину. Кроме того, в воде червь ведет себя активно, привлекая рыб. Его непросто сдернуть с крючка.

«Я выложил объявление на сайт, в тот же день начали поступать звонки. Из Челябинска захотели купить сразу 20 килограммов червей. Такого объема у меня, конечно, не было. Отправил все, что было. А сам задумался. Выходит, нужен червяк рыбакам! Решил развести его побольше, раз имеется спрос», — пояснил Кабанов.

Мужчина начал свой бизнес с разведения червей для личных нужд, будучи заядлым рыбаком. Для разведения использовал специальный субстрат с нужной кислотностью. В помещении поддерживает необходимые условия влажности и температуры. Зимой подкладывает сухие листья в качестве витаминов. Свое дело Кабанов открыл на средства соцконтракта.

В настоящий момент на вермиферме стоит 250 ящиков-«квартир» для червей. В каждом — по 300 особей. На месяц кусинец подкладывает в ящики отруби, потом процесс требуется повторять: черви подкормку съедают быстро. В отдельных ящиках находятся маточные черви, дающие коконы. Свет должен гореть круглосуточно. Иначе подопечные начинают волноваться, покидая свои дома. Однажды Кабанову пришлось столкнуться с последствиями: малощетинковые расползлись по всему полу подсобного помещения.

В хозяйстве у Андрея Кабанова имеется 250 ящиков с червями сайт газеты «Жизнь района» Фото:

Свой субстрат 300 червей перерабатывают за месяц сайт газеты «Жизнь района» Фото: