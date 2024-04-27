Челябинского контрактника осудили за трехмесячное отсутствие на службе

27 апреля 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Контрактника признали виновным и отправили в колонию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинского контрактника отправили в колонию на шесть лет за трехмесячное отсутствие на службе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, военный отсутствовал на службе с января по апрель прошлого года. «Суд признал военного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы или неявка в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации). За совершенное преступление ему назначено наказания в виде реального лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что контрактник своей вины не признал. Он попытался оправдаться, заявив, что, вернувшись домой во время отпуска, он начал проходить реабилитацию после ранения, по окончании которой готовился убыть в зону СВО. Но подтверждения эти доводы в ходе рассмотрения дела не нашли. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства. Среди них добровольное решение отправиться на фронт, положительные характеристику по службе и быту, наличие статуса ветерана боевых действий и участника СВО. Помимо этого, наличие ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинского контрактника отправили в колонию на шесть лет за трехмесячное отсутствие на службе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, военный отсутствовал на службе с января по апрель прошлого года. «Суд признал военного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы или неявка в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации). За совершенное преступление ему назначено наказания в виде реального лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что контрактник своей вины не признал. Он попытался оправдаться, заявив, что, вернувшись домой во время отпуска, он начал проходить реабилитацию после ранения, по окончании которой готовился убыть в зону СВО. Но подтверждения эти доводы в ходе рассмотрения дела не нашли. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства. Среди них добровольное решение отправиться на фронт, положительные характеристику по службе и быту, наличие статуса ветерана боевых действий и участника СВО. Помимо этого, наличие ранения.