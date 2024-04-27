AP: киномагната Харви Вайнштейна госпитализировали в тюрьме

28 апреля 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

Харви Вайнштейн попал в госпиталь Фото: Анна Майорова © URA.RU Адвокат американского киномагната Харви Вайнштейна заявил, что его клиента госпитализировали для прохождения обследований после его возвращения в Нью-Йорк. Слова правоохранителя Артура Айдала передает агентство Associated Press (AP). «Они осмотрели его [Вайнштейна] и отправили в Бельвью. Кажется, ему нужна большая помощь, физически. У него много проблем», — рассказал адвокат агентству AP. Вайнштейн был одним из влиятельнейших продюсеров Голливуда. В октябре 2017 года его уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. В феврале 2020 года суд признал Вайнштейна виновным в изнасиловании. Сейчас он заключен в тюрьме, его приговорили к 23 годам лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокат американского киномагната Харви Вайнштейна заявил, что его клиента госпитализировали для прохождения обследований после его возвращения в Нью-Йорк. Слова правоохранителя Артура Айдала передает агентство Associated Press (AP). «Они осмотрели его [Вайнштейна] и отправили в Бельвью. Кажется, ему нужна большая помощь, физически. У него много проблем», — рассказал адвокат агентству AP. Вайнштейн был одним из влиятельнейших продюсеров Голливуда. В октябре 2017 года его уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. В феврале 2020 года суд признал Вайнштейна виновным в изнасиловании. Сейчас он заключен в тюрьме, его приговорили к 23 годам лишения свободы.