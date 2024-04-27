AP: киномагната Харви Вайнштейна госпитализировали в тюрьме

Адвокат американского киномагната Харви Вайнштейна заявил, что его клиента госпитализировали для прохождения обследований после его возвращения в Нью-Йорк. Слова правоохранителя Артура Айдала передает агентство Associated Press (AP).
«Они осмотрели его [Вайнштейна] и отправили в Бельвью. Кажется, ему нужна большая помощь, физически. У него много проблем», — рассказал адвокат
Вайнштейн был одним из влиятельнейших продюсеров Голливуда. В октябре 2017 года его уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. В феврале 2020 года суд признал Вайнштейна виновным в изнасиловании. Сейчас он заключен в тюрьме, его приговорили к 23 годам лишения свободы.
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