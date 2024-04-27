27 апреля 2024

AP: киномагната Харви Вайнштейна госпитализировали в тюрьме

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Харви Вайнштейн попал в госпиталь Фото:

Адвокат американского киномагната Харви Вайнштейна заявил, что его клиента госпитализировали для прохождения обследований после его возвращения в Нью-Йорк. Слова правоохранителя Артура Айдала передает агентство Associated Press (AP).

«Они осмотрели его [Вайнштейна] и отправили в Бельвью. Кажется, ему нужна большая помощь, физически. У него много проблем», — рассказал адвокат агентству AP.

Вайнштейн был одним из влиятельнейших продюсеров Голливуда. В октябре 2017 года его уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. В феврале 2020 года суд признал Вайнштейна виновным в изнасиловании. Сейчас он заключен в тюрьме, его приговорили к 23 годам лишения свободы.

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Адвокат американского киномагната Харви Вайнштейна заявил, что его клиента госпитализировали для прохождения обследований после его возвращения в Нью-Йорк. Слова правоохранителя Артура Айдала передает агентство Associated Press (AP). «Они осмотрели его [Вайнштейна] и отправили в Бельвью. Кажется, ему нужна большая помощь, физически. У него много проблем», — рассказал адвокат агентству AP. Вайнштейн был одним из влиятельнейших продюсеров Голливуда. В октябре 2017 года его уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. В феврале 2020 года суд признал Вайнштейна виновным в изнасиловании. Сейчас он заключен в тюрьме, его приговорили к 23 годам лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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