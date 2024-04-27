В ХМАО число больных ожирением увеличилось в два раза за 10 лет. Скрин

28 апреля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Югорчане могут заболеть ожирением из-за морозов и тяжелой работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За последние 10 лет число югорчан, которые больны ожирением, возросло в два раза. Если в 2013 году на 100 тысяч населения приходилось 1080 случаев заболевания, то в 2023 — более 2254, сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «Высокая распространенность ожирения — тревожный признак. Оно приводит к росту заболеваемости сахарным диабетом второго типа, артериальной гипертонией, сердечно-сосудистыми и злокачественными заболеваниями, репродуктивными нарушениями и психовегетативными расстройствами. … Если в 2013 году общая заболеваемость ожирением составляла около 1080 случаев на каждые 100 тысяч жителей, то в 2023-м — уже более 2254 — это только официальная статистика», — рассказали в ведомстве NEFT. В 2023 году лидером антирейтинга по диагностированному ожирению стал Когалым — там насчитывается почти 7327 случаев на 100 тысяч населения. Следом за ним идет Советский район — там более 5404 случаев, далее — Сургут — более 3456 случаев. Причиной такого заболевания могут стать не только в излишке потребляемые калории, лекарственные препараты, патологии и отсутствие спорта. На югорчан также влияет суровый холодный климат, тяжелая работа в экстремальных условиях (например, нефтегазовая промышленность) и эмоциональная усталость. Потребление разнообразной пищи очень важно для насыщения организма всеми необходимыми полезными веществами, однако некоторая еда способна уменьшать жировые отложения на животе. Один из таких примеров — ягоды. Клубника, черника и виноград помогают избавиться от жира благодаря высокому содержанию клетчатки, низкой калорийности и уникальным соединениям, которые хорошо насыщают. Скрин: NEFT Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние 10 лет число югорчан, которые больны ожирением, возросло в два раза. Если в 2013 году на 100 тысяч населения приходилось 1080 случаев заболевания, то в 2023 — более 2254, сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «Высокая распространенность ожирения — тревожный признак. Оно приводит к росту заболеваемости сахарным диабетом второго типа, артериальной гипертонией, сердечно-сосудистыми и злокачественными заболеваниями, репродуктивными нарушениями и психовегетативными расстройствами. … Если в 2013 году общая заболеваемость ожирением составляла около 1080 случаев на каждые 100 тысяч жителей, то в 2023-м — уже более 2254 — это только официальная статистика», — рассказали в ведомстве NEFT. В 2023 году лидером антирейтинга по диагностированному ожирению стал Когалым — там насчитывается почти 7327 случаев на 100 тысяч населения. Следом за ним идет Советский район — там более 5404 случаев, далее — Сургут — более 3456 случаев. Причиной такого заболевания могут стать не только в излишке потребляемые калории, лекарственные препараты, патологии и отсутствие спорта. На югорчан также влияет суровый холодный климат, тяжелая работа в экстремальных условиях (например, нефтегазовая промышленность) и эмоциональная усталость. Потребление разнообразной пищи очень важно для насыщения организма всеми необходимыми полезными веществами, однако некоторая еда способна уменьшать жировые отложения на животе. Один из таких примеров — ягоды. Клубника, черника и виноград помогают избавиться от жира благодаря высокому содержанию клетчатки, низкой калорийности и уникальным соединениям, которые хорошо насыщают.