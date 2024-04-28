Диетолог раскрыла, что нужно есть, чтобы убрать жир с живота

Диетолог Ричардс: богатые клетчаткой ягоды приведут к потере веса
© Служба новостей «URA.RU»
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Клубника и вишня. Екатеринбург, ягоды, клубника
В клубнике содержится много клетчатки, антиоксидантов и витамина С Фото:

Потребление разнообразной пищи очень важно для насыщения организма всеми необходимыми полезными веществами, однако некоторая еда способна уменьшать жировые отложения на животе. Один из таких примеров — ягоды. Клубника, черника и виноград помогают избавиться от жира благодаря высокому содержанию клетчатки, низкой калорийности и уникальным соединениям, которые хорошо насыщают, рассказала диетолог Лиза Ричардс.

«Клубника, черника и виноград богаты клетчаткой. Диета, богатая клетчаткой, может привести к потере веса», — поделилась Ричардс с She Finds.

Она уточнила, что помимо клетчатки клубника насыщена антиоксидантами и витамином С, а это полезно для укрепления иммунитета и в целом для здоровья. Черника же содержит фитонутриенты и флавоноиды. Они обеспечивают защиту организма на клеточном уровне и снижают вред от свободных радикалов.

Похудение после 45 лет и в период менопаузы может быть вызовом из-за ряда физиологических и гормональных изменений. Важно подходить к этому процессу с умом, учитывая изменения в организме. URA.RU рассказывало, как похудеть без вреда для здоровья, не переходя на строгие диеты.

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Потребление разнообразной пищи очень важно для насыщения организма всеми необходимыми полезными веществами, однако некоторая еда способна уменьшать жировые отложения на животе. Один из таких примеров — ягоды. Клубника, черника и виноград помогают избавиться от жира благодаря высокому содержанию клетчатки, низкой калорийности и уникальным соединениям, которые хорошо насыщают, рассказала диетолог Лиза Ричардс. «Клубника, черника и виноград богаты клетчаткой. Диета, богатая клетчаткой, может привести к потере веса», — поделилась Ричардс с She Finds. Она уточнила, что помимо клетчатки клубника насыщена антиоксидантами и витамином С, а это полезно для укрепления иммунитета и в целом для здоровья. Черника же содержит фитонутриенты и флавоноиды. Они обеспечивают защиту организма на клеточном уровне и снижают вред от свободных радикалов. Похудение после 45 лет и в период менопаузы может быть вызовом из-за ряда физиологических и гормональных изменений. Важно подходить к этому процессу с умом, учитывая изменения в организме. URA.RU рассказывало, как похудеть без вреда для здоровья, не переходя на строгие диеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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