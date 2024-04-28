Диетолог раскрыла, что нужно есть, чтобы убрать жир с живота

Диетолог Ричардс: богатые клетчаткой ягоды приведут к потере веса

28 апреля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

В клубнике содержится много клетчатки, антиоксидантов и витамина С Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Потребление разнообразной пищи очень важно для насыщения организма всеми необходимыми полезными веществами, однако некоторая еда способна уменьшать жировые отложения на животе. Один из таких примеров — ягоды. Клубника, черника и виноград помогают избавиться от жира благодаря высокому содержанию клетчатки, низкой калорийности и уникальным соединениям, которые хорошо насыщают, рассказала диетолог Лиза Ричардс. «Клубника, черника и виноград богаты клетчаткой. Диета, богатая клетчаткой, может привести к потере веса», — поделилась Ричардс с She Finds. Она уточнила, что помимо клетчатки клубника насыщена антиоксидантами и витамином С, а это полезно для укрепления иммунитета и в целом для здоровья. Черника же содержит фитонутриенты и флавоноиды. Они обеспечивают защиту организма на клеточном уровне и снижают вред от свободных радикалов. Похудение после 45 лет и в период менопаузы может быть вызовом из-за ряда физиологических и гормональных изменений. Важно подходить к этому процессу с умом, учитывая изменения в организме. URA.RU рассказывало, как похудеть без вреда для здоровья, не переходя на строгие диеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Потребление разнообразной пищи очень важно для насыщения организма всеми необходимыми полезными веществами, однако некоторая еда способна уменьшать жировые отложения на животе. Один из таких примеров — ягоды. Клубника, черника и виноград помогают избавиться от жира благодаря высокому содержанию клетчатки, низкой калорийности и уникальным соединениям, которые хорошо насыщают, рассказала диетолог Лиза Ричардс. «Клубника, черника и виноград богаты клетчаткой. Диета, богатая клетчаткой, может привести к потере веса», — поделилась Ричардс с She Finds. Она уточнила, что помимо клетчатки клубника насыщена антиоксидантами и витамином С, а это полезно для укрепления иммунитета и в целом для здоровья. Черника же содержит фитонутриенты и флавоноиды. Они обеспечивают защиту организма на клеточном уровне и снижают вред от свободных радикалов. Похудение после 45 лет и в период менопаузы может быть вызовом из-за ряда физиологических и гормональных изменений. Важно подходить к этому процессу с умом, учитывая изменения в организме. URA.RU рассказывало, как похудеть без вреда для здоровья, не переходя на строгие диеты.