Некоторое имущество продают на торгах годами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске некоторые владельцы коммерческой недвижимости годами не могут продать дорогие офисные центры и торговые комплексы (ТРК). При этом, стоимость некоторых подобных объектов только растет. URA.RU подготовило топ-7 коммерческих объектов, которые выставлены на продажу не первый месяц, но дешевле не становятся.

Знаменитый в Челябинске ТРК «Фокус» на северо-западе площадью 60 тысяч квадратных метров не могут продать с июня 2020 года. За это время цена на объект снижалась с 3,5 миллиарда рублей до 2,49 миллиарда рублей. Сейчас ТРК продается на торгах с начальной стоимостью от 2,6 миллиарда рублей.

ТРК «Мрия», который также находится на северо-западе Челябинска, не могут продать с 2022 года. Объект площадью 314 квадратных метров в июле 2022 года стоил 155 миллионов рублей, в конце декабря 2023 года подорожал до 201 миллиона рублей. Сейчас подешевел всего на один миллион рублей — до 200 миллионов рублей.

Термы «Александрия» в деревне Печенкино Еткульского района продают с января 2022 года. Цену объекта владельцы не снижают уже почти два года — в июле 2022 года комплекс подешевел на 40 миллионов рублей до 200 миллионов рублей. Сейчас «Александрию» продают за такую же цену.

Офисное здание по улице Елькина (рядом с офисным зданием Росреестра Челябинской области — прим. URA.RU) имеет общую площадь 20 тысяч квадратных метров. Собственники просят за один квадратный метр 10 тысяч рублей. К возведению 16-этажного офисного здания застройщик приступил еще в 2008 году, но в 2009 году стройка была заморожена. В марте мэрия Челябинска разрешила застройщику «Памир» изменить проект, в который допускается минимальный отступ от западной границы.

Здание «Ростелекома» в центре Челябинска по улице Цвиллинга выставили на продажу в начале 2023 года. Тогда за шестиэтажное здание и двухэтажный пристрой общей площадью 5 384 квадратных метра просили 261 миллион рублей. К концу апреля 2024 года цена выросла до 265 миллионов рублей.

261 миллион рублей. К концу апреля 2024 года цена выросла до 265 миллионов рублей. «СМП-Банк» продает нежилое помещение по Комсомольскому проспекту, 33 площадью 1 173 квадратных метров. За объект просят 294 миллиона рублей.

В Челябинске на Кировке продается нежилое помещение свободного назначения площадью 1536 квадратных метров за 385 миллионов рублей. Здание по Кирова, 167 имеет выгодное местоположение и высокую проходимость.

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