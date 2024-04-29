29 апреля 2024
28 апреля 2024

Топ-7 дорогой коммерческой недвижимости, которую не могут продать в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Некоторое имущество продают на торгах годами Фото:

В Челябинске некоторые владельцы коммерческой недвижимости годами не могут продать дорогие офисные центры и торговые комплексы (ТРК). При этом, стоимость некоторых подобных объектов только растет. URA.RU подготовило топ-7 коммерческих объектов, которые выставлены на продажу не первый месяц, но дешевле не становятся.

  • Знаменитый в Челябинске ТРК «Фокус» на северо-западе площадью 60 тысяч квадратных метров не могут продать с июня 2020 года. За это время цена на объект снижалась с 3,5 миллиарда рублей до 2,49 миллиарда рублей. Сейчас ТРК продается на торгах с начальной стоимостью от 2,6 миллиарда рублей.
  • ТРК «Мрия», который также находится на северо-западе Челябинска, не могут продать с 2022 года. Объект площадью 314 квадратных метров в июле 2022 года стоил 155 миллионов рублей, в конце декабря 2023 года подорожал до 201 миллиона рублей. Сейчас подешевел всего на один миллион рублей — до 200 миллионов рублей.
  • Термы «Александрия» в деревне Печенкино Еткульского района продают с января 2022 года. Цену объекта владельцы не снижают уже почти два года — в июле 2022 года комплекс подешевел на 40 миллионов рублей до 200 миллионов рублей. Сейчас «Александрию» продают за такую же цену.
  • Офисное здание по улице Елькина (рядом с офисным зданием Росреестра Челябинской области — прим. URA.RU) имеет общую площадь 20 тысяч квадратных метров. Собственники просят за один квадратный метр 10 тысяч рублей. К возведению 16-этажного офисного здания застройщик приступил еще в 2008 году, но в 2009 году стройка была заморожена. В марте мэрия Челябинска разрешила застройщику «Памир» изменить проект, в который допускается минимальный отступ от западной границы.
  • Здание «Ростелекома» в центре Челябинска по улице Цвиллинга выставили на продажу в начале 2023 года. Тогда за шестиэтажное здание и двухэтажный пристрой общей площадью 5 384 квадратных метра просили 261 миллион рублей. К концу апреля 2024 года цена выросла до 265 миллионов рублей.
  • «СМП-Банк» продает нежилое помещение по Комсомольскому проспекту, 33 площадью 1 173 квадратных метров. За объект просят 294 миллиона рублей.
  • В Челябинске на Кировке продается нежилое помещение свободного назначения площадью 1536 квадратных метров за 385 миллионов рублей. Здание по Кирова, 167 имеет выгодное местоположение и высокую проходимость.

«Фокус» подорожал с 2, 49 млрд рублей до 2,6 млрд рублей
«Фокус» подорожал с 2, 49 млрд рублей до 2,6 млрд рублей
«Мрию» продают в Челябинске уже два года
«Мрию» продают в Челябинске уже два года
Цену на «Александрию» не снижают несколько лет
Цену на «Александрию» не снижают несколько лет
Администрация Челябинска разрешила внести изменения в проект здания по улице Елькина
Администрация Челябинска разрешила внести изменения в проект здания по улице Елькина

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске некоторые владельцы коммерческой недвижимости годами не могут продать дорогие офисные центры и торговые комплексы (ТРК). При этом, стоимость некоторых подобных объектов только растет. URA.RU подготовило топ-7 коммерческих объектов, которые выставлены на продажу не первый месяц, но дешевле не становятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...