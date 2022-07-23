23 июля 2022
22 июля 2022

Популярный торговый центр продается в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет, продукты питания
Комплекс продают за 155 млн рублей Фото:

Собственник выставил на продажу популярный торговый комплекс «Мрия» на улице Чайковского, 183, в Челябинске. За двухэтажное здание с арендаторами он просит 155 миллионов рублей.

«Встроенно-пристроенное здание общей площадью 3150 квадратных метров. Цоколь, первый и второй этажи. Помещение на первой линии, в 30 метрах от остановки общественного транспорта, большая удобная парковка на 100 мест, густонаселенный жилой массив», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Собственник здания указывает, что торговый комплекс на 99% заполнен стабильными арендаторами, а в цоколе расположен склад. О причинах продажи торгового комплекса в объявлении ничего не сказано.

Торговый центр заполнен арендаторами почти полностью

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Собственник выставил на продажу популярный торговый комплекс «Мрия» на улице Чайковского, 183, в Челябинске. За двухэтажное здание с арендаторами он просит 155 миллионов рублей. «Встроенно-пристроенное здание общей площадью 3150 квадратных метров. Цоколь, первый и второй этажи. Помещение на первой линии, в 30 метрах от остановки общественного транспорта, большая удобная парковка на 100 мест, густонаселенный жилой массив», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Собственник здания указывает, что торговый комплекс на 99% заполнен стабильными арендаторами, а в цоколе расположен склад. О причинах продажи торгового комплекса в объявлении ничего не сказано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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