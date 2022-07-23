Комплекс продают за 155 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Собственник выставил на продажу популярный торговый комплекс «Мрия» на улице Чайковского, 183, в Челябинске. За двухэтажное здание с арендаторами он просит 155 миллионов рублей.

«Встроенно-пристроенное здание общей площадью 3150 квадратных метров. Цоколь, первый и второй этажи. Помещение на первой линии, в 30 метрах от остановки общественного транспорта, большая удобная парковка на 100 мест, густонаселенный жилой массив», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Собственник здания указывает, что торговый комплекс на 99% заполнен стабильными арендаторами, а в цоколе расположен склад. О причинах продажи торгового комплекса в объявлении ничего не сказано.

Торговый центр заполнен арендаторами почти полностью Скрин с сайта «Авито»