01 июля 2022

Собственник снизил цену на термальный курорт под Челябинском. Скрин

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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
Собственник пытается продать «Термы Александрия» с начала года Фото:

Термальный курорт «Термы Александрия» в селе Еткуль (Челябинская область), который выставили на продажу в январе, подешевел на 40 млн рублей. Теперь собственник оздоровительного центра возле деревни Печенкино просит за него 200 млн рублей.

«Вашему вниманию предлагается действующий оздоровительный центр „Термы Александрия“ с развитой инфраструктурой и благоустроенной территорией. Доход в месяц — 4,5 — 5 млн рублей. Комплекс находится на земельном участке 6,3 га, земля в аренде на 46 лет», — пишет собственник курорта в объявлении на сайте «Авито».

Он указывает, что территория курорта обеспечена собственными коммуникациями: водоснабжением, отоплением, интернетом, трансформаторной подстанцией, канализацией. Ранее в качестве причины продажи бизнеса собственник указывал, что это пpoдaжa нeпpoфильныx aктивoв (peopгaнизaция).

Курорт пользуется популярностью среди жителей Челябинской области

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Термальный курорт «Термы Александрия» в селе Еткуль (Челябинская область), который выставили на продажу в январе, подешевел на 40 млн рублей. Теперь собственник оздоровительного центра возле деревни Печенкино просит за него 200 млн рублей. «Вашему вниманию предлагается действующий оздоровительный центр „Термы Александрия“ с развитой инфраструктурой и благоустроенной территорией. Доход в месяц — 4,5 — 5 млн рублей. Комплекс находится на земельном участке 6,3 га, земля в аренде на 46 лет», — пишет собственник курорта в объявлении на сайте «Авито». Он указывает, что территория курорта обеспечена собственными коммуникациями: водоснабжением, отоплением, интернетом, трансформаторной подстанцией, канализацией. Ранее в качестве причины продажи бизнеса собственник указывал, что это пpoдaжa нeпpoфильныx aктивoв (peopгaнизaция).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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