Челябинский ТРК «Фокус» подорожал на 100 миллионов

17 августа 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

За ТРК «Фокус» просят заплатить 2,49 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Торгово-развлекательный комплекс «Фокус» (ТРК) в Челябинске подорожал на 100 миллионов рублей. Как URA.RU сообщил директор компании-брокера Андрей Окулов, предложение о продаже собственник сохраняет. «В предыдущие два раза лот выставлялся по цене в 2,39 млрд рублей. Теперь продавец поднял стоимость до 2,49 млрд рублей. Продажа объекта продолжается», — рассказал URA.RU Окулов. Участник рынка высказал предположения относительно причин удорожания. Он назвал маловероятным желание привлечь к объекту внимание за счет дисконта, поскольку снижение на 100 млн рублей было для такого объекта незначительным. Также на изменение цены, скорей всего, не повлияло колебание курса валюты. Основную роль могли сыграть субъективные обстоятельства. Общая площадь ТРК чуть превышает 59 тысяч кв метров. Участок под зданием находится в аренде. При этом арендный поток ежегодно составляет 429 млн рублей. Владелец Владимир Ланде продает 100% доли в ООО «Адреналин». Впервые лот был выставлен летом 2022 года по цене в три миллиарда рублей. В настоящее время сам Ланде в Челябинске не проживает, комментариев не дает.

Торгово-развлекательный комплекс «Фокус» (ТРК) в Челябинске подорожал на 100 миллионов рублей. Как URA.RU сообщил директор компании-брокера Андрей Окулов, предложение о продаже собственник сохраняет. «В предыдущие два раза лот выставлялся по цене в 2,39 млрд рублей. Теперь продавец поднял стоимость до 2,49 млрд рублей. Продажа объекта продолжается», — рассказал URA.RU Окулов. Участник рынка высказал предположения относительно причин удорожания. Он назвал маловероятным желание привлечь к объекту внимание за счет дисконта, поскольку снижение на 100 млн рублей было для такого объекта незначительным. Также на изменение цены, скорей всего, не повлияло колебание курса валюты. Основную роль могли сыграть субъективные обстоятельства. Общая площадь ТРК чуть превышает 59 тысяч кв метров. Участок под зданием находится в аренде. При этом арендный поток ежегодно составляет 429 млн рублей. Владелец Владимир Ланде продает 100% доли в ООО «Адреналин». Впервые лот был выставлен летом 2022 года по цене в три миллиарда рублей. В настоящее время сам Ланде в Челябинске не проживает, комментариев не дает.