В Челябинске четвертый день разыскивают 16-летнюю девочку-подростка, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом 1 мая сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».
«В Челябинске 27 апреля ушла из дома и не вернулась 16-летняя девочка-подросток Кристина. Она вышла из дома, расположенного на улице Уральской. Местонахождение ребенка на данный момент неизвестно», — сообщается в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте».
Среди особых примет — плотное телосложение и короткие черные волосы. Девочка-подросток была одета в футболку фиолетового цвета, кофту с капюшоном и штаны серого цвета.
В Челябинске четвертый день разыскивают 16-летнюю девочку подростка, которая ушла из дома и не вернулась
Фото: паблик «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск», vk.com
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В Челябинске четвертый день разыскивают 16-летнюю девочку-подростка, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом 1 мая сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС». «В Челябинске 27 апреля ушла из дома и не вернулась 16-летняя девочка-подросток Кристина. Она вышла из дома, расположенного на улице Уральской. Местонахождение ребенка на данный момент неизвестно», — сообщается в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте». Среди особых примет — плотное телосложение и короткие черные волосы. Девочка-подросток была одета в футболку фиолетового цвета, кофту с капюшоном и штаны серого цвета.