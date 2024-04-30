30 апреля 2024

В Челябинске пропала 16-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Апрель в городе. Пермь, девушка, человек, лавка, стоп, мусорка, отдых, весна
Девочка-подросток была одета в фиолетовую футболку, кофту с капюшоном и штаны серого цвета Фото:

В Челябинске четвертый день разыскивают 16-летнюю девочку-подростка, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом 1 мая сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

«В Челябинске 27 апреля ушла из дома и не вернулась 16-летняя девочка-подросток Кристина. Она вышла из дома, расположенного на улице Уральской. Местонахождение ребенка на данный момент неизвестно», — сообщается в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте».

Среди особых примет — плотное телосложение и короткие черные волосы. Девочка-подросток была одета в футболку фиолетового цвета, кофту с капюшоном и штаны серого цвета.

В Челябинске четвертый день разыскивают 16-летнюю девочку подростка, которая ушла из дома и не вернулась
В Челябинске четвертый день разыскивают 16-летнюю девочку подростка, которая ушла из дома и не вернулась
Фото:

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В Челябинске четвертый день разыскивают 16-летнюю девочку-подростка, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом 1 мая сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС». «В Челябинске 27 апреля ушла из дома и не вернулась 16-летняя девочка-подросток Кристина. Она вышла из дома, расположенного на улице Уральской. Местонахождение ребенка на данный момент неизвестно», — сообщается в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте». Среди особых примет — плотное телосложение и короткие черные волосы. Девочка-подросток была одета в футболку фиолетового цвета, кофту с капюшоном и штаны серого цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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