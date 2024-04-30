В Челябинске пропала 16-летняя девочка. Фото

01 мая 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Девочка-подросток была одета в фиолетовую футболку, кофту с капюшоном и штаны серого цвета Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске четвертый день разыскивают 16-летнюю девочку-подростка, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом 1 мая сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС». «В Челябинске 27 апреля ушла из дома и не вернулась 16-летняя девочка-подросток Кристина. Она вышла из дома, расположенного на улице Уральской. Местонахождение ребенка на данный момент неизвестно», — сообщается в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте». Среди особых примет — плотное телосложение и короткие черные волосы. Девочка-подросток была одета в футболку фиолетового цвета, кофту с капюшоном и штаны серого цвета. В Челябинске четвертый день разыскивают 16-летнюю девочку подростка, которая ушла из дома и не вернулась Фото: паблик «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске четвертый день разыскивают 16-летнюю девочку-подростка, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом 1 мая сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС». «В Челябинске 27 апреля ушла из дома и не вернулась 16-летняя девочка-подросток Кристина. Она вышла из дома, расположенного на улице Уральской. Местонахождение ребенка на данный момент неизвестно», — сообщается в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте». Среди особых примет — плотное телосложение и короткие черные волосы. Девочка-подросток была одета в футболку фиолетового цвета, кофту с капюшоном и штаны серого цвета.