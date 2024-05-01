В Екатеринбурге самокатчики ранили велосипедиста, поспорив, кто быстрее

01 мая 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Из-за чего именно случился спор, который закончился резней, пока неизвестно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге двое парней на самокатах ранили курьера сети магазинов «Магнит», который ехал на велосипеде. Перед этим они предложили мужчине прокатиться наперегонки, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Курьер „Магнита“ ехал на велосипеде в мастерскую по улице Готвальда, следом за ним пешком шел брат. Их обогнали два парня на самокатах, которые решили посостязаться с курьером наперегонки. Все трое уехали, но вскоре брат заметил, что впереди у молодых людей и его родственника идет драка. Когда он подбежал, у курьера хлестала кровь из бедра, а самокатчики удрали», — рассказал собеседник агентства. Мужчину, которому 48 лет, доставили в больницу №24 с сильным кровотечением в состоянии шока. Ему нанесена колото-резаная рана. Пока опросить пострадавшего не удалось. Со слов его брата составлен фоторобот нападавших, им приблизительно 16-18 лет. Подозреваемых ищет полиция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге двое парней на самокатах ранили курьера сети магазинов «Магнит», который ехал на велосипеде. Перед этим они предложили мужчине прокатиться наперегонки, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Курьер „Магнита“ ехал на велосипеде в мастерскую по улице Готвальда, следом за ним пешком шел брат. Их обогнали два парня на самокатах, которые решили посостязаться с курьером наперегонки. Все трое уехали, но вскоре брат заметил, что впереди у молодых людей и его родственника идет драка. Когда он подбежал, у курьера хлестала кровь из бедра, а самокатчики удрали», — рассказал собеседник агентства. Мужчину, которому 48 лет, доставили в больницу №24 с сильным кровотечением в состоянии шока. Ему нанесена колото-резаная рана. Пока опросить пострадавшего не удалось. Со слов его брата составлен фоторобот нападавших, им приблизительно 16-18 лет. Подозреваемых ищет полиция.