У влиятельного клана из Сургута возникли сложности при строительстве логистического центра

В Сургуте возникли сложности при возведении крупного логистического центра
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Рабочий визит Николая Цуканова по строящимся объектам к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, стройка, строительство на улице васенко
Логистический центр собираются строить у нового моста через Обь Фото:

Генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков, который является главой влиятельного строительного клана, планирует отложить начало возведения логистического центра у нового моста через Обь в Сургуте из-за проблем с инженерными сетями. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.

«К участку не протянуты коммуникации, а их прокладка ради логистического центра, даже крупного, неоправданная затея. Объект никогда не окупится. Поэтому если не решится вопрос с прокладкой коммуникаций, то строительство не начнут», — сообщил собеседник.

Между тем собеседник отметил, что сейчас компании «Сургутгазстрой» прорабатывает возможность реализовать прокладку сетей совместно с окружными властями, став соинвестором строительства. Уточнить информацию у Татьяны Калиниченко, которая является представителем компании Кандаковых и занимается вопросом строительства логистического центра, на момент публикации не удалось. Она не ответила на телефонный звонок. Не ответил на телефонный звонок и младший Кандаков.

Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО глава влиятельного строительного клана Кандаков собирается построить логистический центр в Сургуте. Объект площадью в 300 тысяч квадратных метров построят в районе нового моста через Обь.

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Генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков, который является главой влиятельного строительного клана, планирует отложить начало возведения логистического центра у нового моста через Обь в Сургуте из-за проблем с инженерными сетями. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «К участку не протянуты коммуникации, а их прокладка ради логистического центра, даже крупного, неоправданная затея. Объект никогда не окупится. Поэтому если не решится вопрос с прокладкой коммуникаций, то строительство не начнут», — сообщил собеседник. Между тем собеседник отметил, что сейчас компании «Сургутгазстрой» прорабатывает возможность реализовать прокладку сетей совместно с окружными властями, став соинвестором строительства. Уточнить информацию у Татьяны Калиниченко, которая является представителем компании Кандаковых и занимается вопросом строительства логистического центра, на момент публикации не удалось. Она не ответила на телефонный звонок. Не ответил на телефонный звонок и младший Кандаков. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО глава влиятельного строительного клана Кандаков собирается построить логистический центр в Сургуте. Объект площадью в 300 тысяч квадратных метров построят в районе нового моста через Обь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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