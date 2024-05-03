Челябинский губернатор озвучил планы ремонта дорог в Магнитогорске

В Магнитогорске в 2024 году отремонтируют 84 км дорог

Алексей Текслер сообщил, что в Магнитогорске в 2024 году отремонтируют 84 километра дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области в 2024 году ожидается продолжение масштабного проекта по ремонту дорог. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер в ходе рабочего визита в город.

«Магнитогорск в этом сезоне ждет масштабное продолжение проекта „Дорожный рывок“. Сегодня с объездом проверил текущие работы на нескольких дорогах, вместе с администрацией определили дополнительные планы», — сообщил Текслер на своей странице в соцсети.

Губернатор напомнил, что Магнитогорск в этом году празднует 95-летие. В 2024 году запланирован ремонт 84 километров городских дорог, а также ремонт Северного перехода на реке Урал, новая дорога на улице 50 лет Магнитогорску, ремонт улиц Ленина и Труда, проспекта Карла Маркса и других участков. Текслер поставил в пример другим городам активность местной администрации: содействие финансированию и ранний старт работ.

«Активно занимаемся обновлением парка — новые экологичные трамваи и автобусы. Появились новые маршруты. Теперь Магнитогорск станет первым городом региона, где появятся электробусы», — заявил Текслер.

Глава региона подчеркнул, что новая модель в этом году пройдет сертификацию, а город соответственно подготовит инфраструктуру. Техника ожидается уже в 2025 году.