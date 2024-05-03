Россиянам напомнили, какие растения запрещено сажать в огороде

Выращивание на приусадебном участке ипомеи трехцветной, мака снотворного, шалфея предсказателей и ряда других растений грозит россиянам крупными штрафами и даже арестом. Об этом дачникам рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.
«Наличие ипомеи трехцветной на участке — уже повод для штрафа до четырех тысяч рублей. Если проверяющие насчитают от десяти до ста корней этого растения, то владельцу грозит штраф в пять тысяч рублей и административный арест на пятнадцати суток», — цитирует председателя Союза садоводов Екатеринбурга, юриста Надежду Локтионову gazeta.ru.
Локтионова также напомнила, что с полным перечнем запрещенных культур можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ №934 от 27 ноября 2010 года. В этот список, в частности, входит шалфей предсказателей, мак снотворный, голубой лотос, конопля. При этом, за нарушение правил борьбы с сорняками гражданам грозит штраф до 500 рублей, а юрлицам — до 10 тысяч. К таким растениям относится борщевик Сосновского.
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