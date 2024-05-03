03 мая 2024

Россиянам напомнили, какие растения запрещено сажать в огороде

Юрист Локтионова: борщевик в огороде грозит административным наказанием
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, огород, дача, сад, теплица, подсобное хозяйство
Выращивание определенных растений может обернуться для садоводов штрафом и даже арестом Фото:

Выращивание на приусадебном участке ипомеи трехцветной, мака снотворного, шалфея предсказателей и ряда других растений грозит россиянам крупными штрафами и даже арестом. Об этом дачникам рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.

«Наличие ипомеи трехцветной на участке — уже повод для штрафа до четырех тысяч рублей. Если проверяющие насчитают от десяти до ста корней этого растения, то владельцу грозит штраф в пять тысяч рублей и административный арест на пятнадцати суток», — цитирует председателя Союза садоводов Екатеринбурга, юриста Надежду Локтионову gazeta.ru.

Локтионова также напомнила, что с полным перечнем запрещенных культур можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ №934 от 27 ноября 2010 года. В этот список, в частности, входит шалфей предсказателей, мак снотворный, голубой лотос, конопля. При этом, за нарушение правил борьбы с сорняками гражданам грозит штраф до 500 рублей, а юрлицам — до 10 тысяч. К таким растениям относится борщевик Сосновского.

Ранее URA.RU рассказало, когда необходимо сажать свеклу и морковь. В специальной подборке можно ознакомиться с информацией, как выбрать их сорта, подготовить землю, а также приведены советы по уходу.

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Выращивание на приусадебном участке ипомеи трехцветной, мака снотворного, шалфея предсказателей и ряда других растений грозит россиянам крупными штрафами и даже арестом. Об этом дачникам рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. «Наличие ипомеи трехцветной на участке — уже повод для штрафа до четырех тысяч рублей. Если проверяющие насчитают от десяти до ста корней этого растения, то владельцу грозит штраф в пять тысяч рублей и административный арест на пятнадцати суток», — цитирует председателя Союза садоводов Екатеринбурга, юриста Надежду Локтионову gazeta.ru. Локтионова также напомнила, что с полным перечнем запрещенных культур можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ №934 от 27 ноября 2010 года. В этот список, в частности, входит шалфей предсказателей, мак снотворный, голубой лотос, конопля. При этом, за нарушение правил борьбы с сорняками гражданам грозит штраф до 500 рублей, а юрлицам — до 10 тысяч. К таким растениям относится борщевик Сосновского. Ранее URA.RU рассказало, когда необходимо сажать свеклу и морковь. В специальной подборке можно ознакомиться с информацией, как выбрать их сорта, подготовить землю, а также приведены советы по уходу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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