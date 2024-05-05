Пермский рамен-бар победителя шоу шефа Ивлева переедет на новое место

Победитель шоу Константина Ивлева «Молодые ножи» Дмитрий Мальшаков заявил о переезде своего рамен-бара «Лапса» в Перми. Заведение работает на Комсомольском проспекте, 34 до 20 мая.
«Наш мини-барчик меняет место дислокации. Мы переезжаем. В этом помещении мы работаем до 20 мая. Затем переходим в формат доставки», — рассказал Дмитрий Мальшаков в социальных сетях заведения.
Шеф-повар уточнил, что новое бистро откроется в июле, но место не сообщается. Известно только, что это будет ресторан в таком же азиатском стиле. Дмитрий Мальшаков стал победителем второго сезона шоу «Молодые ножи» с ведущим Константином Ивлевым на телеканале «Пятница». Затем он отправился обучаться кулинарному мастерству в Таиланд. После возвращения в Пермь в июле 2023 года Мальшаков открыл рамен-бар «Лапса».
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Победитель шоу Константина Ивлева «Молодые ножи» Дмитрий Мальшаков заявил о переезде своего рамен-бара «Лапса» в Перми. Заведение работает на Комсомольском проспекте, 34 до 20 мая. «Наш мини-барчик меняет место дислокации. Мы переезжаем. В этом помещении мы работаем до 20 мая. Затем переходим в формат доставки», — рассказал Дмитрий Мальшаков в социальных сетях заведения. Шеф-повар уточнил, что новое бистро откроется в июле, но место не сообщается. Известно только, что это будет ресторан в таком же азиатском стиле. Дмитрий Мальшаков стал победителем второго сезона шоу «Молодые ножи» с ведущим Константином Ивлевым на телеканале «Пятница». Затем он отправился обучаться кулинарному мастерству в Таиланд. После возвращения в Пермь в июле 2023 года Мальшаков открыл рамен-бар «Лапса».