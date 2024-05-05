05 мая 2024
04 мая 2024

Пермский рамен-бар победителя шоу шефа Ивлева переедет на новое место

Пермский рамен-бар «Лапса» переедет в новую локацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Фуд-корт «Гастроном» площадка для фуд-стартапов в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, азиатская кухня, китайский суп, рамен, еда
С 20 мая блюда рамен-бара будут доступны только для в формате доставки Фото:

Победитель шоу Константина Ивлева «Молодые ножи» Дмитрий Мальшаков заявил о переезде своего рамен-бара «Лапса» в Перми. Заведение работает на Комсомольском проспекте, 34 до 20 мая.

«Наш мини-барчик меняет место дислокации. Мы переезжаем. В этом помещении мы работаем до 20 мая. Затем переходим в формат доставки», — рассказал Дмитрий Мальшаков в социальных сетях заведения.

Шеф-повар уточнил, что новое бистро откроется в июле, но место не сообщается. Известно только, что это будет ресторан в таком же азиатском стиле. Дмитрий Мальшаков стал победителем второго сезона шоу «Молодые ножи» с ведущим Константином Ивлевым на телеканале «Пятница». Затем он отправился обучаться кулинарному мастерству в Таиланд. После возвращения в Пермь в июле 2023 года Мальшаков открыл рамен-бар «Лапса».

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Победитель шоу Константина Ивлева «Молодые ножи» Дмитрий Мальшаков заявил о переезде своего рамен-бара «Лапса» в Перми. Заведение работает на Комсомольском проспекте, 34 до 20 мая. «Наш мини-барчик меняет место дислокации. Мы переезжаем. В этом помещении мы работаем до 20 мая. Затем переходим в формат доставки», — рассказал Дмитрий Мальшаков в социальных сетях заведения. Шеф-повар уточнил, что новое бистро откроется в июле, но место не сообщается. Известно только, что это будет ресторан в таком же азиатском стиле. Дмитрий Мальшаков стал победителем второго сезона шоу «Молодые ножи» с ведущим Константином Ивлевым на телеканале «Пятница». Затем он отправился обучаться кулинарному мастерству в Таиланд. После возвращения в Пермь в июле 2023 года Мальшаков открыл рамен-бар «Лапса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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