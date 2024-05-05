В ХМАО врачи спасли жизнь женщине, получившей 45% ожогов тела во время пожара

В ХМАО женщина получила 45% ожогов тела во время пожара в частном доме

Врачи Сургута провели несколько операций женщине с 45% ожогов тела Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врачи Сургутской городской больницы спасли 53-летнюю югорчанку, которая получила 45% ожогов тела во время пожара в частном доме. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Югры в соцсети «Вконтакте».

«Заведующий ожоговым центром Вадим Айкин, ожоговые хирурги Сергей Зинченко и Алексей Стецюк выполнили несколько операций. Провели этапное закрытие ран — 20% кожи заменили родными тканями с применением максимально щадящих для пациентки методик», — сообщает Департамент здравоохранения.

Югорчанка попала в больницу в состоянии тяжелого ожогового шока. 45% тела было поражено, около 20% ран были глубокими. Три недели женщина не приходила в сознание. 85 дней она провела в стационаре, после выписки продолжает лечиться амбулаторно.

«Восстановление займет длительный период и будет направлено на профилактику рубцов. Учитывая современные подходы к лечению и раннюю профилактику рубцовых контрактур, прогноз благоприятный», — сообщает Департамент здравоохранения.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО врачи спасли жизнь бойцу СВО с помощью сложной операции. Он получил осколочное ранение, из-за которого его рука утратила подвижность.