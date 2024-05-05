05 мая 2024
04 мая 2024

В ХМАО врачи спасли жизнь женщине, получившей 45% ожогов тела во время пожара

В ХМАО женщина получила 45% ожогов тела во время пожара в частном доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи Сургута провели несколько операций женщине с 45% ожогов тела Фото:

Врачи Сургутской городской больницы спасли 53-летнюю югорчанку, которая получила 45% ожогов тела во время пожара в частном доме. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Югры в соцсети «Вконтакте».

«Заведующий ожоговым центром Вадим Айкин, ожоговые хирурги Сергей Зинченко и Алексей Стецюк выполнили несколько операций. Провели этапное закрытие ран — 20% кожи заменили родными тканями с применением максимально щадящих для пациентки методик», — сообщает Департамент здравоохранения.

Югорчанка попала в больницу в состоянии тяжелого ожогового шока. 45% тела было поражено, около 20% ран были глубокими. Три недели женщина не приходила в сознание. 85 дней она провела в стационаре, после выписки продолжает лечиться амбулаторно.

«Восстановление займет длительный период и будет направлено на профилактику рубцов. Учитывая современные подходы к лечению и раннюю профилактику рубцовых контрактур, прогноз благоприятный», — сообщает Департамент здравоохранения.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО врачи спасли жизнь бойцу СВО с помощью сложной операции. Он получил осколочное ранение, из-за которого его рука утратила подвижность.

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Врачи Сургутской городской больницы спасли 53-летнюю югорчанку, которая получила 45% ожогов тела во время пожара в частном доме. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Югры в соцсети «Вконтакте». «Заведующий ожоговым центром Вадим Айкин, ожоговые хирурги Сергей Зинченко и Алексей Стецюк выполнили несколько операций. Провели этапное закрытие ран — 20% кожи заменили родными тканями с применением максимально щадящих для пациентки методик», — сообщает Департамент здравоохранения. Югорчанка попала в больницу в состоянии тяжелого ожогового шока. 45% тела было поражено, около 20% ран были глубокими. Три недели женщина не приходила в сознание. 85 дней она провела в стационаре, после выписки продолжает лечиться амбулаторно. «Восстановление займет длительный период и будет направлено на профилактику рубцов. Учитывая современные подходы к лечению и раннюю профилактику рубцовых контрактур, прогноз благоприятный», — сообщает Департамент здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО врачи спасли жизнь бойцу СВО с помощью сложной операции. Он получил осколочное ранение, из-за которого его рука утратила подвижность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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