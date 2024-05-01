01 мая 2024

В ХМАО врачи спасли жизнь бойцу СВО с помощью сложной операции

Хирурги Нижневартовска провели уникальную операцию раненому бойцу СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики Нижневартовской клинической больницы восстановили руку бойцу после ранения Фото:

Медики Нижневартовской окружной клинической больницы провели уникальную операцию бойцу, получившему на СВО осколочное ранение, из-за которого его рука утратила подвижность. Сосудистые хирурги спасли жизнь пациента, пересадив часть вены из его ноги в плечевой отдел. Об этом сообщили в публикации telegram-канала ОКБ Нижневартовска.

«На консультативный прием обратился мужчина с жалобами на боли в левой руке и утрату подвижности. Во время сбора анамнеза выяснилось, что пациент месяц назад получил осколочное ранение на территории боевых действий. Ультразвуковое исследование показало наличие псевдоаневризмы плечевой артерии, вызванной проникновением осколков в артерию и формированием гематомы», — рассказали в публикации медучреждения.

Ложная аневризма, по словам медиков, могла привести к летальному исходу. Поэтому бойца госпитализировали и направили на операцию. Хирурги удалили поврежденною часть вены и установили в месте иссечения естественный протез из собственной вены пациента на ноге. После операции подвижность руки практически полностью восстановилась.

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Медики Нижневартовской окружной клинической больницы провели уникальную операцию бойцу, получившему на СВО осколочное ранение, из-за которого его рука утратила подвижность. Сосудистые хирурги спасли жизнь пациента, пересадив часть вены из его ноги в плечевой отдел. Об этом сообщили в публикации telegram-канала ОКБ Нижневартовска. «На консультативный прием обратился мужчина с жалобами на боли в левой руке и утрату подвижности. Во время сбора анамнеза выяснилось, что пациент месяц назад получил осколочное ранение на территории боевых действий. Ультразвуковое исследование показало наличие псевдоаневризмы плечевой артерии, вызванной проникновением осколков в артерию и формированием гематомы», — рассказали в публикации медучреждения. Ложная аневризма, по словам медиков, могла привести к летальному исходу. Поэтому бойца госпитализировали и направили на операцию. Хирурги удалили поврежденною часть вены и установили в месте иссечения естественный протез из собственной вены пациента на ноге. После операции подвижность руки практически полностью восстановилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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