В ХМАО врачи спасли жизнь бойцу СВО с помощью сложной операции

Медики Нижневартовской окружной клинической больницы провели уникальную операцию бойцу, получившему на СВО осколочное ранение, из-за которого его рука утратила подвижность. Сосудистые хирурги спасли жизнь пациента, пересадив часть вены из его ноги в плечевой отдел. Об этом сообщили в публикации telegram-канала ОКБ Нижневартовска.
«На консультативный прием обратился мужчина с жалобами на боли в левой руке и утрату подвижности. Во время сбора анамнеза выяснилось, что пациент месяц назад получил осколочное ранение на территории боевых действий. Ультразвуковое исследование показало наличие псевдоаневризмы плечевой артерии, вызванной проникновением осколков в артерию и формированием гематомы», — рассказали в публикации медучреждения.
Ложная аневризма, по словам медиков, могла привести к летальному исходу. Поэтому бойца госпитализировали и направили на операцию. Хирурги удалили поврежденною часть вены и установили в месте иссечения естественный протез из собственной вены пациента на ноге. После операции подвижность руки практически полностью восстановилась.
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