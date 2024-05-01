В ХМАО врачи спасли жизнь бойцу СВО с помощью сложной операции

Хирурги Нижневартовска провели уникальную операцию раненому бойцу СВО

02 мая 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Медики Нижневартовской клинической больницы восстановили руку бойцу после ранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медики Нижневартовской окружной клинической больницы провели уникальную операцию бойцу, получившему на СВО осколочное ранение, из-за которого его рука утратила подвижность. Сосудистые хирурги спасли жизнь пациента, пересадив часть вены из его ноги в плечевой отдел. Об этом сообщили в публикации telegram-канала ОКБ Нижневартовска. «На консультативный прием обратился мужчина с жалобами на боли в левой руке и утрату подвижности. Во время сбора анамнеза выяснилось, что пациент месяц назад получил осколочное ранение на территории боевых действий. Ультразвуковое исследование показало наличие псевдоаневризмы плечевой артерии, вызванной проникновением осколков в артерию и формированием гематомы», — рассказали в публикации медучреждения. Ложная аневризма, по словам медиков, могла привести к летальному исходу. Поэтому бойца госпитализировали и направили на операцию. Хирурги удалили поврежденною часть вены и установили в месте иссечения естественный протез из собственной вены пациента на ноге. После операции подвижность руки практически полностью восстановилась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медики Нижневартовской окружной клинической больницы провели уникальную операцию бойцу, получившему на СВО осколочное ранение, из-за которого его рука утратила подвижность. Сосудистые хирурги спасли жизнь пациента, пересадив часть вены из его ноги в плечевой отдел. Об этом сообщили в публикации telegram-канала ОКБ Нижневартовска. «На консультативный прием обратился мужчина с жалобами на боли в левой руке и утрату подвижности. Во время сбора анамнеза выяснилось, что пациент месяц назад получил осколочное ранение на территории боевых действий. Ультразвуковое исследование показало наличие псевдоаневризмы плечевой артерии, вызванной проникновением осколков в артерию и формированием гематомы», — рассказали в публикации медучреждения. Ложная аневризма, по словам медиков, могла привести к летальному исходу. Поэтому бойца госпитализировали и направили на операцию. Хирурги удалили поврежденною часть вены и установили в месте иссечения естественный протез из собственной вены пациента на ноге. После операции подвижность руки практически полностью восстановилась.