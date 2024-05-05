В центре Перми за 50 млн рублей продают старинный особняк. Фото

06 мая 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Здание было построено в 1871 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми выставлен на продажу памятник архитектуры. Речь о старинном особняке первого заместителя начальника Пермской железной дороги Александра Серикова на улице Малая Ямская, 9. Стоимость объекта недвижимости составляет 50 млн рублей. «Продам здание площадью 1234 квадратных метра на улице Малая Ямская, 9. Является памятником архитектуры. Земля и здание находятся в собственности. Помещения используются как офисы, все коммуникации центральные. Цена — 50 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По данным сайта краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия, особняк на улице Малая Ямская, 9, был построен в 1871 году. В доме жил первый заместитель начальника Пермской железной дороги, действительный статский советник Александр Сериков. В начале XX века в особняк переехал клуб железнодорожников. В 1932 году здание передали Всероссийскому обществу слепых, которое открыло в нем школу-интернат. Сейчас дом находится в частной собственности. В 2023 году пермские власти заявили о планах реставрации особняка. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание одной из старейших городских бань, названной в честь мещанки Екатерины Кашиной. Стоимость объекта недвижимости вместе с земельным участком составляет более 50 млн рублей. Историческое здание находится в самом центре Перми сайт «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми выставлен на продажу памятник архитектуры. Речь о старинном особняке первого заместителя начальника Пермской железной дороги Александра Серикова на улице Малая Ямская, 9. Стоимость объекта недвижимости составляет 50 млн рублей. «Продам здание площадью 1234 квадратных метра на улице Малая Ямская, 9. Является памятником архитектуры. Земля и здание находятся в собственности. Помещения используются как офисы, все коммуникации центральные. Цена — 50 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По данным сайта краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия, особняк на улице Малая Ямская, 9, был построен в 1871 году. В доме жил первый заместитель начальника Пермской железной дороги, действительный статский советник Александр Сериков. В начале XX века в особняк переехал клуб железнодорожников. В 1932 году здание передали Всероссийскому обществу слепых, которое открыло в нем школу-интернат. Сейчас дом находится в частной собственности. В 2023 году пермские власти заявили о планах реставрации особняка. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание одной из старейших городских бань, названной в честь мещанки Екатерины Кашиной. Стоимость объекта недвижимости вместе с земельным участком составляет более 50 млн рублей.