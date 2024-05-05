«Лукойл» продает коттеджи в Когалыме за 8 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (дочернее общество «Лукойла» в ХМАО) продает коттеджи в районе дачных поселков Когалыма. Два здания с теплицей, беседкой, мангалом и вольером для собак на отгороженной территории просят 8,6 миллиона рублей.

«„ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ продает два здания в лесном массиве на огороженном земельном участке в районе дачного поселка „Вулкан-Авиатор“. На территории обустроена беседка с мангалом, обеденная зона, вольер для собак, теплица, артезианская скважина. Цена комплекса — 8 659 320 рублей», — сообщил продавец.

Эти здания использовались для временного размещения персонала во время перевахтовки. На въезде на территорию есть проходная. Согласно информации с сайта «Авито», цены на недвижимость в дачных поселках рядом с Когалымом начинаются от трех миллионов рублей и достигают 14 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что «Лукойл» продает заброшенную АЗС в поселке Зеленоборск Советского района ХМАО. Цена за заправку и земельный участок под ней — 1, 7 миллиона рублей.

Коттедж «Лукойла» в дачном поселке Когалыма паблик телеканала «Наши города», vk.com Фото:

Беседка с мангалом на территории комплекса «Лукойла», расположенного в районе дач Когалыма паблик телеканала «Наши города», vk.com Фото: