05 мая 2024

«Лукойл» продает коттеджи в дачном поселке ХМАО с мангалом и вольером для собак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дачные участки. Курган, коттедж, дача, загородный дом
«Лукойл» продает коттеджи в Когалыме за 8 млн рублей Фото:

Компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (дочернее общество «Лукойла» в ХМАО) продает коттеджи в районе дачных поселков Когалыма. Два здания с теплицей, беседкой, мангалом и вольером для собак на отгороженной территории просят 8,6 миллиона рублей.

«„ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ продает два здания в лесном массиве на огороженном земельном участке в районе дачного поселка „Вулкан-Авиатор“. На территории обустроена беседка с мангалом, обеденная зона, вольер для собак, теплица, артезианская скважина. Цена комплекса — 8 659 320 рублей», — сообщил продавец.

Эти здания использовались для временного размещения персонала во время перевахтовки. На въезде на территорию есть проходная. Согласно информации с сайта «Авито», цены на недвижимость в дачных поселках рядом с Когалымом начинаются от трех миллионов рублей и достигают 14 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что «Лукойл» продает заброшенную АЗС в поселке Зеленоборск Советского района ХМАО. Цена за заправку и земельный участок под ней — 1, 7 миллиона рублей.

Коттедж «Лукойла» в дачном поселке Когалыма
Коттедж «Лукойла» в дачном поселке Когалыма
Фото:
Беседка с мангалом на территории комплекса «Лукойла», расположенного в районе дач Когалыма
Беседка с мангалом на территории комплекса «Лукойла», расположенного в районе дач Когалыма
Фото:
Вольер для собак
Вольер для собак
Фото:
Теплица
Теплица
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (дочернее общество «Лукойла» в ХМАО) продает коттеджи в районе дачных поселков Когалыма. Два здания с теплицей, беседкой, мангалом и вольером для собак на отгороженной территории просят 8,6 миллиона рублей. «„ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ продает два здания в лесном массиве на огороженном земельном участке в районе дачного поселка „Вулкан-Авиатор“. На территории обустроена беседка с мангалом, обеденная зона, вольер для собак, теплица, артезианская скважина. Цена комплекса — 8 659 320 рублей», — сообщил продавец. Эти здания использовались для временного размещения персонала во время перевахтовки. На въезде на территорию есть проходная. Согласно информации с сайта «Авито», цены на недвижимость в дачных поселках рядом с Когалымом начинаются от трех миллионов рублей и достигают 14 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что «Лукойл» продает заброшенную АЗС в поселке Зеленоборск Советского района ХМАО. Цена за заправку и земельный участок под ней — 1, 7 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...