Рябков: Россия не прогнется под давлением Запада

07 мая 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Россия не хочет эскалации, заявил Сергей Рябков Фото: Софья Сандурская/ТАСС Россия не прогнется под нажимом Запада и будет давать отпор, несмотря на то, что не хочет эскалации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы не хотим эскалации, но не прогнемся под нажимом, будем давать отпор всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — сказал Рябков в эфире Первого канала. Он добавил, что из-за опасной линии США под вопросом мораторий РФ на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военных учений, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны противника. URA.RU приводило всю информацию по ситуации, а также реакцию Запада на российские учения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не прогнется под нажимом Запада и будет давать отпор, несмотря на то, что не хочет эскалации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы не хотим эскалации, но не прогнемся под нажимом, будем давать отпор всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — сказал Рябков в эфире Первого канала. Он добавил, что из-за опасной линии США под вопросом мораторий РФ на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военных учений, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны противника. URA.RU приводило всю информацию по ситуации, а также реакцию Запада на российские учения.