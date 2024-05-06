Как Запад отреагировал на ядерные учения в РФ

Готовность стран Запада отправить на Украину свои войска приведет к прямому их участию в конфликте и столкновении с Россией. По этой причине президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военных учений, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны противника. URA.RU собрало всю информацию по ситуации, а также реакцию Запада на российские учения.
Почему Россия проведет ядерные учения
Россия вправе нанести удар по Великобритании, если ВСУ будут использовать ее оружие для удара по РФ, а F-16 на Украине будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. Учения Москвы по применения нестратегического ядерного оружия имеют своей целью «остудить горячие головы в НАТО». Их необходимость продиктована заявлениями лидеров стран НАТО и на нагнетание силового давления на Россию в привязке к конфликту на Украине.
В МИД РФ заявили, что американские самолеты F-16, которые есть в двух версиях: ядерной и неядерной, будут восприниматься Россией как носители ядерного оружия. Это произойдет, если они отправятся на Украину.
Реакция Запада
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил. В военных учениях РФ Вашингтон не видит признаком того, что Россия планирует применить ядерное оружие.
Евросоюз, после сообщения России о проведении ракетных учений с ядерным оружием, призвал Москву «остановить эскалацию». Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано посчитал намерения России «безответственным поведением».
Британский эксперт Александр Меркурис отметил, что реакция России закономерна и Москва не оставит без реакции ввод западных войск на Украину. Он предупредил также и о последствиях обострения конфронтации между Западом и Россией.
По мнению французского эксперта по международным вопросам Галлагера Фенуика, учения РФ не что иное, как предупреждение странам НАТО. Он сделал акцент на том, это заявление сделано для тех стран, что поддерживают финансово и военными методами Украину.
Канада и Великобритания позднее заявили, что их представители не будут присутствовать на инаугурации Путина. Решение связано с военными учениями РФ.
Как будут проводиться российские учения против угроз НАТО
На учениях Южного военного округа Россия будет отрабатывать удары условным тактическим ядерным оружием из акватории Черного моря. Атака будет условной по кораблям, портам и территории противника, а также планируется отработка ведения боевых действий в условиях радиоактивного заражения.
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