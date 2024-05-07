В ХМАО вырос спрос на специалистов вентиляционных систем и дизайнеров интерьеров

Жители ХМАО стали в два раза чаще обращаться к мастерам, занимающимся обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнерам интерьеров. Спрос на их работы вырос на 105% и 19%, соответственно, рассказала URA.RU PR-менеджер «Авито Услуги» Анастасия Яблонская.
«Заказчики стали чаще обращаться к специалистам и за отдельными ремонтными работами. За год интерес жителей ХМАО к услугам мастеров, которые занимаются монтажом и обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнеров интерьеров вырос почти в два раза — на 105% и 19%, соответственно», — поделилась Яблонская.
В число самых популярных запросов на ремонтные работы также вошли укладка напольного покрытия (+52%), монтаж дверей (+46%), плиточные работы (+43%), штукатурные работы (+43%), поклейка обоев (+25%) и остекление балконов (+4%). В связи с этим, на 31% увеличилось предложение от мастеров по плиточным работам, на 20% — дизайнеров интерьеров, на 15% — электриков и на 13% — сантехников.
В ХМАО на 10% вырос спрос на все услуги по ремонту. Из-за этого интерес к услугам бригад, выполняющих ремонт жилья «под ключ» увеличился на 13%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!