Пермские чиновники незаконно рекламировали мыло и прачечную

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Одежда для уральских добровольцев в Новороссию. Екатеринбург, мыло хозяйственное
Реклама мыла размещалась в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте» Фото:

Пермское УФАС потребовало от мэрии Чусового прекратить нарушать закон о рекламе. Поводом послужили публикации в официальной группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте», в которых рекламировались сувениры из мыла и услуги прачечной.

«При этом посты не были маркированы словом „Реклама“, не был указан рекламодатель. Администрация предоставила письма от МБУ „Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства“ и МУП „Гортеплоэнерго“. Судя по письмам, рекламную информацию в группе чиновники разместили по просьбе этих муниципальных учреждений. УФАС признало рекламу незаконной», — пишет Properm со ссылкой на решение УФАС.

По данным telegram-канала Shot, от мэрии потребовали устранить нарушения. После этого посты про мыло и прачечные из группы муниципалитета в соцсети были удалены. Решается вопрос о возбуждении административного дела. Чиновникам грозит штраф до 200 тысяч рублей.

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Пермское УФАС потребовало от мэрии Чусового прекратить нарушать закон о рекламе. Поводом послужили публикации в официальной группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте», в которых рекламировались сувениры из мыла и услуги прачечной. «При этом посты не были маркированы словом „Реклама“, не был указан рекламодатель. Администрация предоставила письма от МБУ „Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства“ и МУП „Гортеплоэнерго“. Судя по письмам, рекламную информацию в группе чиновники разместили по просьбе этих муниципальных учреждений. УФАС признало рекламу незаконной», — пишет Properm со ссылкой на решение УФАС. По данным telegram-канала Shot, от мэрии потребовали устранить нарушения. После этого посты про мыло и прачечные из группы муниципалитета в соцсети были удалены. Решается вопрос о возбуждении административного дела. Чиновникам грозит штраф до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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