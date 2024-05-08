Пермские чиновники незаконно рекламировали мыло и прачечную

Реклама мыла размещалась в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермское УФАС потребовало от мэрии Чусового прекратить нарушать закон о рекламе. Поводом послужили публикации в официальной группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте», в которых рекламировались сувениры из мыла и услуги прачечной.

«При этом посты не были маркированы словом „Реклама“, не был указан рекламодатель. Администрация предоставила письма от МБУ „Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства“ и МУП „Гортеплоэнерго“. Судя по письмам, рекламную информацию в группе чиновники разместили по просьбе этих муниципальных учреждений. УФАС признало рекламу незаконной», — пишет Properm со ссылкой на решение УФАС.

По данным telegram-канала Shot, от мэрии потребовали устранить нарушения. После этого посты про мыло и прачечные из группы муниципалитета в соцсети были удалены. Решается вопрос о возбуждении административного дела. Чиновникам грозит штраф до 200 тысяч рублей.