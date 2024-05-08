Пермские чиновники незаконно рекламировали мыло и прачечную

Пермское УФАС потребовало от мэрии Чусового прекратить нарушать закон о рекламе. Поводом послужили публикации в официальной группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте», в которых рекламировались сувениры из мыла и услуги прачечной.
«При этом посты не были маркированы словом „Реклама“, не был указан рекламодатель. Администрация предоставила письма от МБУ „Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства“ и МУП „Гортеплоэнерго“. Судя по письмам, рекламную информацию в группе чиновники разместили по просьбе этих муниципальных учреждений. УФАС признало рекламу незаконной», — пишет Properm со ссылкой на решение УФАС.
По данным telegram-канала Shot, от мэрии потребовали устранить нарушения. После этого посты про мыло и прачечные из группы муниципалитета в соцсети были удалены. Решается вопрос о возбуждении административного дела. Чиновникам грозит штраф до 200 тысяч рублей.
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Пермское УФАС потребовало от мэрии Чусового прекратить нарушать закон о рекламе. Поводом послужили публикации в официальной группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте», в которых рекламировались сувениры из мыла и услуги прачечной. «При этом посты не были маркированы словом „Реклама“, не был указан рекламодатель. Администрация предоставила письма от МБУ „Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства“ и МУП „Гортеплоэнерго“. Судя по письмам, рекламную информацию в группе чиновники разместили по просьбе этих муниципальных учреждений. УФАС признало рекламу незаконной», — пишет Properm со ссылкой на решение УФАС. По данным telegram-канала Shot, от мэрии потребовали устранить нарушения. После этого посты про мыло и прачечные из группы муниципалитета в соцсети были удалены. Решается вопрос о возбуждении административного дела. Чиновникам грозит штраф до 200 тысяч рублей.