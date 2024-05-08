Инцидент произошел на Шарташе
В Екатеринбурге на Шарташе сильный ветер сорвал крышу продуктового магазина «Монетка». Часть постройки обрушилась на припаркованный автомобиль. Об этом рассказал очевидец инцидента.
«На улице Проезжей, 172 сорвало крышу магазина „Монетка“. Ее часть упала на автомобиль», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется.
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