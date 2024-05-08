Штормовой ветер сорвал крышу магазина в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, пыль, сильный ветер, пыльная буря
Инцидент произошел на Шарташе Фото:

В Екатеринбурге на Шарташе сильный ветер сорвал крышу продуктового магазина «Монетка». Часть постройки обрушилась на припаркованный автомобиль. Об этом рассказал очевидец инцидента.

«На улице Проезжей, 172 сорвало крышу магазина „Монетка“. Ее часть упала на автомобиль», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на Шарташе сильный ветер сорвал крышу продуктового магазина «Монетка». Часть постройки обрушилась на припаркованный автомобиль. Об этом рассказал очевидец инцидента. «На улице Проезжей, 172 сорвало крышу магазина „Монетка“. Ее часть упала на автомобиль», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...