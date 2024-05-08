Учителя ХМАО спасли детей, которые находились в горящей квартире

09 мая 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Дети звали на помощь через балкон (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два педагога из школы №6 спасли детей, которые находились в горящей квартире на улице Чкалова, 7/1. Об этом сообщает начальник девятого пожарно-спасательного отряда Андрей Стеченко. «Мы благодарим молодых людей за оказанную помощь! Случайными прохожими оказались два педагога МБОУ СОШ №6 — Захар Гончаров и Наталья Коваль. Гордимся их поступком, ведь их решительные действия не допустили развития пожара на большую площадь, а самое главное — помогли спасти детей и избежать страшной трагедии», — слова Стеченко передает ГУ МЧС по ХМАО в telegram-канале. Пожар начался в многоквартирном жилом доме. Возгорание произошло на четвертом этаже. В этот момент в квартире находились двое детей. Первое возгорание в прихожей обнаружил мальчик. Он сразу же со своей сестрой выбежал на балкон. Дети стали громко звать на помощь. Их крику услышали оказавшиеся рядом прохожие. Наталья сразу же позвонила в пожарную охрану и сообщила о том, что из окон идет густой дым, а Захар побежал на помощь к детям. Дверь в квартиру была не закрыта и мужчина сразу же попал внутрь. В задымленном помещении он набрал воды, затушил горение и быстро помог ребятам выйти в безопасное место. В пожарную охрану сообщение о происшествии поступило в 16:29. На момент прибытия наблюдалось плотное задымление в квартире, очаг пожара находился в углу прихожей. В результате пожара повреждена стена и натяжной потолок в прихожей. Гибели и травм людей не допущено. По факту пожара дознаватели МЧС России проводят проверку, которым предстоит установить причину пожара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два педагога из школы №6 спасли детей, которые находились в горящей квартире на улице Чкалова, 7/1. Об этом сообщает начальник девятого пожарно-спасательного отряда Андрей Стеченко. «Мы благодарим молодых людей за оказанную помощь! Случайными прохожими оказались два педагога МБОУ СОШ №6 — Захар Гончаров и Наталья Коваль. Гордимся их поступком, ведь их решительные действия не допустили развития пожара на большую площадь, а самое главное — помогли спасти детей и избежать страшной трагедии», — слова Стеченко передает ГУ МЧС по ХМАО в telegram-канале. Пожар начался в многоквартирном жилом доме. Возгорание произошло на четвертом этаже. В этот момент в квартире находились двое детей. Первое возгорание в прихожей обнаружил мальчик. Он сразу же со своей сестрой выбежал на балкон. Дети стали громко звать на помощь. Их крику услышали оказавшиеся рядом прохожие. Наталья сразу же позвонила в пожарную охрану и сообщила о том, что из окон идет густой дым, а Захар побежал на помощь к детям. Дверь в квартиру была не закрыта и мужчина сразу же попал внутрь. В задымленном помещении он набрал воды, затушил горение и быстро помог ребятам выйти в безопасное место. В пожарную охрану сообщение о происшествии поступило в 16:29. На момент прибытия наблюдалось плотное задымление в квартире, очаг пожара находился в углу прихожей. В результате пожара повреждена стена и натяжной потолок в прихожей. Гибели и травм людей не допущено. По факту пожара дознаватели МЧС России проводят проверку, которым предстоит установить причину пожара.