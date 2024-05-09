09 мая 2024
08 мая 2024

Бывший вице-мэр Перми ушла с поста в московском институте благоустройства

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В Москве Гонцова работает с 2022 года Фото:

Бывший заместитель главы Перми Елена Гонцова покинула должность замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Бывший замглавы Перми Елена Гонцова покинула должность замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства (ГАУ „МосжилНИИпроект“). Госпожа Гонцова осталась в институте в качестве координатора проектов по сохранению памятников архитектуры», — сказано в сообщении.

Елена Гонцова работает в Москве с 2022 года. До этого она занимала должность вице-мэра Перми. Гонцова отвечала за земельные, имущественные и градостроительные отношения. Ее работу критиковал губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин. Он потребовал ее увольнения.

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Бывший заместитель главы Перми Елена Гонцова покинула должность замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Бывший замглавы Перми Елена Гонцова покинула должность замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства (ГАУ „МосжилНИИпроект“). Госпожа Гонцова осталась в институте в качестве координатора проектов по сохранению памятников архитектуры», — сказано в сообщении. Елена Гонцова работает в Москве с 2022 года. До этого она занимала должность вице-мэра Перми. Гонцова отвечала за земельные, имущественные и градостроительные отношения. Ее работу критиковал губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин. Он потребовал ее увольнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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