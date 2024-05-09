09 мая 2024

В Перми расселили еще три аварийных дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, аварийный дом, трещина в доме, кирпич, расселение
Жители аварийных домов получили другое жилье или компенсации Фото:

В Перми завершилось расселение трех аварийных домов. Речь идет о домах на улицах Социалистической, 13, 2-й Казанцевской, 8 и Портовой, 31.

«Завершено расселение трех многоквартирных домов. На улице Социалистической, 13 располагалось 38 жилых помещений, площадью 1752,3 квадратного метра. В них проживали 82 человека», — сообщили в городском управлении жилищных отношений администрации Перми.

В доме на улице 2-й Казанцевской находилось 10 квартир, в которых жили 19 человек. А в доме на улице Портовой, 13 располагалось 14 жилых помещений, где были прописаны 33 человека. Все жители получили другое благоустроенное жилье или денежную компенсацию, добавили в ведомстве.

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В Перми завершилось расселение трех аварийных домов. Речь идет о домах на улицах Социалистической, 13, 2-й Казанцевской, 8 и Портовой, 31. «Завершено расселение трех многоквартирных домов. На улице Социалистической, 13 располагалось 38 жилых помещений, площадью 1752,3 квадратного метра. В них проживали 82 человека», — сообщили в городском управлении жилищных отношений администрации Перми. В доме на улице 2-й Казанцевской находилось 10 квартир, в которых жили 19 человек. А в доме на улице Портовой, 13 располагалось 14 жилых помещений, где были прописаны 33 человека. Все жители получили другое благоустроенное жилье или денежную компенсацию, добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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