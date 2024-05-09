В Перми расселили еще три аварийных дома

10 мая 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Жители аварийных домов получили другое жилье или компенсации Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Перми завершилось расселение трех аварийных домов. Речь идет о домах на улицах Социалистической, 13, 2-й Казанцевской, 8 и Портовой, 31. «Завершено расселение трех многоквартирных домов. На улице Социалистической, 13 располагалось 38 жилых помещений, площадью 1752,3 квадратного метра. В них проживали 82 человека», — сообщили в городском управлении жилищных отношений администрации Перми. В доме на улице 2-й Казанцевской находилось 10 квартир, в которых жили 19 человек. А в доме на улице Портовой, 13 располагалось 14 жилых помещений, где были прописаны 33 человека. Все жители получили другое благоустроенное жилье или денежную компенсацию, добавили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми завершилось расселение трех аварийных домов. Речь идет о домах на улицах Социалистической, 13, 2-й Казанцевской, 8 и Портовой, 31. «Завершено расселение трех многоквартирных домов. На улице Социалистической, 13 располагалось 38 жилых помещений, площадью 1752,3 квадратного метра. В них проживали 82 человека», — сообщили в городском управлении жилищных отношений администрации Перми. В доме на улице 2-й Казанцевской находилось 10 квартир, в которых жили 19 человек. А в доме на улице Портовой, 13 располагалось 14 жилых помещений, где были прописаны 33 человека. Все жители получили другое благоустроенное жилье или денежную компенсацию, добавили в ведомстве.