Украинский боксер Усик рассказал, как он стал чемпионом мира

Украинский боксер Усик признал, что наглость помогла ему стать чемпионом

12 мая 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Александра Усика призывали больше не приходить на тренировке по боксу Фото: ALI HAMED KHAMAJ/EPA/TASS Украинский боксер Александр Усик, заявлявший, что лично захватит Крым, рассказал, что именно его замотивировало заняться боксом. Он признался, что на первой тренировке он сильно получил по лицу и тренер ему советовал больше не приходить. Однако наглость будущего спортсмена позволила ему остаться в секции. «Во время первого спарринга я принял очень много ударов по лицу, у меня текла кровь из носа. Я говорю тренеру: „А когда следующая тренировка?“ Он говорит: „Вообще послезавтра. Но я думаю, ты больше не приходи в зал“», — заявил Александр Усик в интервью Mail Sport Boxing. Его слова передает sport 24. Он также подчеркнул, что изначально принял решение заняться боксом, чтобы просто защищаться от хулиганов на улице. Александр Усик в настоящий момент занимает антироссийскую позицию. Еще в 2014 году, после присоединения Крыма к России, уроженец Севастополя Усик не стал получать российское гражданство. Также он запомнился желанием стать президентом Украины и фразой о том, что готов лично «захватить Крым». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский боксер Александр Усик, заявлявший, что лично захватит Крым, рассказал, что именно его замотивировало заняться боксом. Он признался, что на первой тренировке он сильно получил по лицу и тренер ему советовал больше не приходить. Однако наглость будущего спортсмена позволила ему остаться в секции. «Во время первого спарринга я принял очень много ударов по лицу, у меня текла кровь из носа. Я говорю тренеру: „А когда следующая тренировка?“ Он говорит: „Вообще послезавтра. Но я думаю, ты больше не приходи в зал“», — заявил Александр Усик в интервью Mail Sport Boxing. Его слова передает sport 24. Он также подчеркнул, что изначально принял решение заняться боксом, чтобы просто защищаться от хулиганов на улице. Александр Усик в настоящий момент занимает антироссийскую позицию. Еще в 2014 году, после присоединения Крыма к России, уроженец Севастополя Усик не стал получать российское гражданство. Также он запомнился желанием стать президентом Украины и фразой о том, что готов лично «захватить Крым».