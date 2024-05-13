13 мая 2024

Спасатели не могут проехать к месту пожара в Екатеринбурге. Видео

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Пожар на Ленинградском вокзале в Москве. Москва, мчс, пожар, ленинградский вокзал, ликвидация пожара, пожарные
К дому приехали четыре пожарные машины (архивное фото) Фото:

Пожарные машины не могут подъехать к месту возгорания на улице Серафимы Дерябиной, 53а. Там, со слов очевидцев, горит подвал. Жильцов эвакуировали.

«К дому на Серафимы Дерябиной, 53а приехали четыре пожарные машины. По сообщению подписчиков, горит подвал… Местных жителей эвакуировали. Пожарные машины не могут развернуться в тесных дворах», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

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Пожарные машины не могут подъехать к месту возгорания на улице Серафимы Дерябиной, 53а. Там, со слов очевидцев, горит подвал. Жильцов эвакуировали. «К дому на Серафимы Дерябиной, 53а приехали четыре пожарные машины. По сообщению подписчиков, горит подвал… Местных жителей эвакуировали. Пожарные машины не могут развернуться в тесных дворах», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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