К дому приехали четыре пожарные машины (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Пожарные машины не могут подъехать к месту возгорания на улице Серафимы Дерябиной, 53а. Там, со слов очевидцев, горит подвал. Жильцов эвакуировали.

«К дому на Серафимы Дерябиной, 53а приехали четыре пожарные машины. По сообщению подписчиков, горит подвал… Местных жителей эвакуировали. Пожарные машины не могут развернуться в тесных дворах», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.