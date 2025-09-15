В Екатеринбурге ищут финансирование на Сад святой Екатерины

Создание Сада святой Екатерины в Екатеринбурге, который должен появиться в квартале улиц Горького, Куйбышева и Гоголя, откладывается. Об этом URA.RU рассказали в Екатерининском обществе. 

«Проект не закрыт. Но сейчас решается вопрос финансирования, а это, как вы понимаете, не быстро», — пояснили авторы идеи. 

Изначально планировалось, что сад вокруг памятника архитектуры «Усадьба Рязановых» появится к 2025 году. Новую зеленую площадку хотят разделить на несколько зон — супертихая, полутихая и громкая, где (в зависимости от характеристик) будут располагаться площадка для мероприятий, зона трапезной, духовная, студенческая и нейтральная части.

