«Единая Россия» готовится к масштабному обновлению депутатов в регионах

Почти 22 тысячи кандидатов зарегистрировались на предварительном голосовании «Единой России», которое в этом году состоится в 15-й раз. Как сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов, среди них более 6800 кандидатов будут избираться на посты в заксобрании и административных центрах, а также в довыборах в Госдуму.
"На предварительное голосование зарегистрировались около 22 тысяч кандидатов. Конкурс составляет 5,7 человека на место. Мы ожидаем большое обновление депутатского корпуса "Единой России" в регионах, где проходят выборы", — отметил Сергей Перминов, его слова опубликованы на официальном сайте «Единой России». Он также отметил рост числа женщин-кандидатов и молодых людей среди участников.
Кандидатами на предварительное голосование также стали 210 участников СВО, для которых были упрощены правила участия: для них упростилась процедура подачи документов, а кроме того, они получат 25% к своему результату на голосовании. В рамках кадрового проекта «ПолитСтарт» «Единой России» подготовлено 3,3 тысячи кандидатов, которые впервые идут на выборы.
В сентябре в 40 регионах России будут проводиться 67 избирательных кампаний в рамках ЕДГ-2024. Среди них запланированы довыборы депутата Госдумы в Хакасии. Всего предстоит провести 19 выборов на высшие должностные лица, 13 кампаний по избранию депутатов законодательных органов субъектов, 3 кампании по определению глав административных центров, 21 кампанию по выборам депутатов городских законодательных собраний и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления.ия
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