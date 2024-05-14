В Пермском крае полицейского оштрафовали за передачу чужих персональных данных

Полицейского оштрафовали и уволили из правоохранительных органов
В городе Кудымкаре (Пермский край) сотрудники УФСБ России по Пермскому краю задержали полицейского. Его обвинили в передаче чужих персональных данных.
«УФСБ России по Пермскому краю выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего сотрудника МО МВД России «Кудымкарский». Он причастен к передаче персональных сведений, содержащихся в базе данных ФИС ГИБДД. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесяти тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что на сотрудника полиции возбудили уголовные дела. Также его уволили из правоохранительных органов.
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