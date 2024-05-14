14 мая 2024

В Пермском крае полицейского оштрафовали за передачу чужих персональных данных

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейского оштрафовали и уволили из правоохранительных органов
Полицейского оштрафовали и уволили из правоохранительных органов Фото:

В городе Кудымкаре (Пермский край) сотрудники УФСБ России по Пермскому краю задержали полицейского. Его обвинили в передаче чужих персональных данных.

«УФСБ России по Пермскому краю выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего сотрудника МО МВД России «Кудымкарский». Он причастен к передаче персональных сведений, содержащихся в базе данных ФИС ГИБДД. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесяти тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на сотрудника полиции возбудили уголовные дела. Также его уволили из правоохранительных органов.

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В городе Кудымкаре (Пермский край) сотрудники УФСБ России по Пермскому краю задержали полицейского. Его обвинили в передаче чужих персональных данных. «УФСБ России по Пермскому краю выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего сотрудника МО МВД России «Кудымкарский». Он причастен к передаче персональных сведений, содержащихся в базе данных ФИС ГИБДД. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесяти тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что на сотрудника полиции возбудили уголовные дела. Также его уволили из правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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