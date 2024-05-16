Молдавский оппозиционер Шор стал гражданином России

Молдавский оппозиционер Илан Шор получил гражданство РФ
Молдавский политик и глава оппозиции «Победа» Илан Шор получил паспорт РФ. Об этом заявил он сам.
«Я его получил, теперь я являюсь гражданином Российской Федерации», – рассказал Шор в программе «Стас Ай, Как Просто!». Так он ответил на вопрос о планах получения гражданства РФ.
Ранее Шор заявил, что Молдавия пытается лишить права голоса молдавских граждан, которые проживают в РФ. Он назвал действия правящей партии издевательством и нарушением их прав.
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