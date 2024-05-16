Молдавский оппозиционер Шор стал гражданином России

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Молдавский оппозиционер Илан Шор получил гражданство РФ
Молдавский оппозиционер Илан Шор получил гражданство РФ Фото:

Молдавский политик и глава оппозиции «Победа» Илан Шор получил паспорт РФ. Об этом заявил он сам.

«Я его получил, теперь я являюсь гражданином Российской Федерации», – рассказал Шор в программе «Стас Ай, Как Просто!». Так он ответил на вопрос о планах получения гражданства РФ.

Ранее Шор заявил, что Молдавия пытается лишить права голоса молдавских граждан, которые проживают в РФ. Он назвал действия правящей партии издевательством и нарушением их прав.

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Молдавский политик и глава оппозиции «Победа» Илан Шор получил паспорт РФ. Об этом заявил он сам. «Я его получил, теперь я являюсь гражданином Российской Федерации», – рассказал Шор в программе «Стас Ай, Как Просто!». Так он ответил на вопрос о планах получения гражданства РФ. Ранее Шор заявил, что Молдавия пытается лишить права голоса молдавских граждан, которые проживают в РФ. Он назвал действия правящей партии издевательством и нарушением их прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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