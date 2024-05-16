Пожарным удалось не допустить распространение огня на другие постройки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В СНТ «Аргус» (Карабаш, Челябинская область) в пожаре погибла пара пенсионеров. Супруги оставили включенный удлинитель в теплице, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«При тушении пожара в доме обнаружены два погибших — мужчина 1948 года рождения и женщина 1951 года рождения. Предварительно, возгорание произошло в доме от короткого замыкания включенного в электросеть удлинителя, проложенного в теплицу», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.

Огонь охватил 64 квадратных метра жилья и веранды. Пожарным удалось не допустить возгорания соседних строений. На месте работают специалисты пожарной лаборатории.