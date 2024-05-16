В челябинском саду нашли два трупа после электрозамыкания в теплице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Пожарным удалось не допустить распространение огня на другие постройки Фото:

В СНТ «Аргус» (Карабаш, Челябинская область) в пожаре погибла пара пенсионеров. Супруги оставили включенный удлинитель в теплице, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«При тушении пожара в доме обнаружены два погибших — мужчина 1948 года рождения и женщина 1951 года рождения. Предварительно, возгорание произошло в доме от короткого замыкания включенного в электросеть удлинителя, проложенного в теплицу», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.

Огонь охватил 64 квадратных метра жилья и веранды. Пожарным удалось не допустить возгорания соседних строений. На месте работают специалисты пожарной лаборатории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В СНТ «Аргус» (Карабаш, Челябинская область) в пожаре погибла пара пенсионеров. Супруги оставили включенный удлинитель в теплице, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «При тушении пожара в доме обнаружены два погибших — мужчина 1948 года рождения и женщина 1951 года рождения. Предварительно, возгорание произошло в доме от короткого замыкания включенного в электросеть удлинителя, проложенного в теплицу», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС. Огонь охватил 64 квадратных метра жилья и веранды. Пожарным удалось не допустить возгорания соседних строений. На месте работают специалисты пожарной лаборатории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...