Премьер-министр Словакии Фицо остается при смерти после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после получения огнестрельного ранения остается в тяжелом состоянии. Врачи пытаются стабилизировать его. Об этом сообщил вице-премьер страны, министр обороны Роберт Калиняк.
"Состояние Роберта Фицо по-прежнему остается тяжелым, врачи делают все возможное для стабилизации пациента", — подчеркнул Калиняк в ходе экстренного заседания госсовета безопасности. Его слова транслирует ТАСС. Вице-премьер акцентировал внимание на том, что жизнь Фицо продолжает оставаться под угрозой.
Фицо был ранен 15 мая в ходе выездного заседания правительства. Подозреваемый в преступлении был пойман сразу, им оказался представитель оппозиционной партии Юрай Цинтула. Свои мотивы он обозначил несогласием с политикой Фицо и текущего правительства в стране в целом.
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