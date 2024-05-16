Премьер-министр Словакии Фицо остается при смерти после покушения

Вице-премьер Словакии: жизнь Фицо остается под угрозой
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Роберт Фицо продолжает оставаться в тяжелом состоянии
Роберт Фицо продолжает оставаться в тяжелом состоянии Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после получения огнестрельного ранения остается в тяжелом состоянии. Врачи пытаются стабилизировать его. Об этом сообщил вице-премьер страны, министр обороны Роберт Калиняк. 

"Состояние Роберта Фицо по-прежнему остается тяжелым, врачи делают все возможное для стабилизации пациента", — подчеркнул Калиняк в ходе экстренного заседания госсовета безопасности. Его слова транслирует ТАСС. Вице-премьер акцентировал внимание на том, что жизнь Фицо продолжает оставаться под угрозой. 

Фицо был ранен 15 мая в ходе выездного заседания правительства. Подозреваемый в преступлении был пойман сразу, им оказался представитель оппозиционной партии Юрай Цинтула. Свои мотивы он обозначил несогласием с политикой Фицо и текущего правительства в стране в целом.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после получения огнестрельного ранения остается в тяжелом состоянии. Врачи пытаются стабилизировать его. Об этом сообщил вице-премьер страны, министр обороны Роберт Калиняк.  "Состояние Роберта Фицо по-прежнему остается тяжелым, врачи делают все возможное для стабилизации пациента", — подчеркнул Калиняк в ходе экстренного заседания госсовета безопасности. Его слова транслирует ТАСС. Вице-премьер акцентировал внимание на том, что жизнь Фицо продолжает оставаться под угрозой.  Фицо был ранен 15 мая в ходе выездного заседания правительства. Подозреваемый в преступлении был пойман сразу, им оказался представитель оппозиционной партии Юрай Цинтула. Свои мотивы он обозначил несогласием с политикой Фицо и текущего правительства в стране в целом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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