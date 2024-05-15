15 мая 2024

В районе ХМАО объявлен карантин из-за редких паразитов, обнаруженных в туше медведя

Охотники Нефтеюганского района обнаружили паразита—трихинеллу в туше медведя
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В Нефтеюганском районе объявлен карантин из-за опасных паразитов
В Нефтеюганском районе объявлен карантин из-за опасных паразитов Фото:

В Нефтеюганском районе объявлен карантин из-за трихинеллеза, обнаруженного в туше убитого охотниками медведя. Информацию о редких паразитах опубликовали в группе окружной ветеринарной службы "ВКонтакте".

"Внимание, в Нефтеюганском районе введен карантин по заболеванию трихинеллезом. Случай заболевания выявлен на территории охотничьих угодий родовой общины малочисленных народов в туше добытого медведя. Служба проводит мероприятия по ликвидации заболевания ", — сообщили в ветслужбе, подчеркнув серьезность ситуации и необходимость соблюдения карантинных мер.

По данным экспертов, трихинеллез — опасное заболевание, вызываемое паразитами трахинеллами. Первые симптомы могут включать тошноту, диспепсию и диарею, а в последующем могут развиться головная боль, лихорадка и другие проявления. При появлении подозрительных симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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В Нефтеюганском районе объявлен карантин из-за трихинеллеза, обнаруженного в туше убитого охотниками медведя. Информацию о редких паразитах опубликовали в группе окружной ветеринарной службы "ВКонтакте". "Внимание, в Нефтеюганском районе введен карантин по заболеванию трихинеллезом. Случай заболевания выявлен на территории охотничьих угодий родовой общины малочисленных народов в туше добытого медведя. Служба проводит мероприятия по ликвидации заболевания ", — сообщили в ветслужбе, подчеркнув серьезность ситуации и необходимость соблюдения карантинных мер. По данным экспертов, трихинеллез — опасное заболевание, вызываемое паразитами трахинеллами. Первые симптомы могут включать тошноту, диспепсию и диарею, а в последующем могут развиться головная боль, лихорадка и другие проявления. При появлении подозрительных симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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