В районе ХМАО объявлен карантин из-за редких паразитов, обнаруженных в туше медведя

В Нефтеюганском районе объявлен карантин из-за трихинеллеза, обнаруженного в туше убитого охотниками медведя. Информацию о редких паразитах опубликовали в группе окружной ветеринарной службы "ВКонтакте".
"Внимание, в Нефтеюганском районе введен карантин по заболеванию трихинеллезом. Случай заболевания выявлен на территории охотничьих угодий родовой общины малочисленных народов в туше добытого медведя. Служба проводит мероприятия по ликвидации заболевания ", — сообщили в ветслужбе, подчеркнув серьезность ситуации и необходимость соблюдения карантинных мер.
По данным экспертов, трихинеллез — опасное заболевание, вызываемое паразитами трахинеллами. Первые симптомы могут включать тошноту, диспепсию и диарею, а в последующем могут развиться головная боль, лихорадка и другие проявления. При появлении подозрительных симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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