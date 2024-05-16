Екатеринбург ожидает теплый весенний день

В городе будет солнечно
В Екатеринбурге 17 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, но ветрено. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
«В Екатеринбурге 17 мая облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный от четырех до девяти метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду», — сказано на сайте управления.
Температура ночью — от +4 до +6 градусов, а днем — от +18 до +20 градусов. В выходные температура снизится, но в начале следующей недели снова будет тепло.
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