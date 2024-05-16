16 мая 2024

Екатеринбург ожидает теплый весенний день

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Повседневная жизнь. Пермь, многоэтажки, жилой комплекс, жк гулливер, луч солнца
В городе будет солнечно Фото:

В Екатеринбурге 17 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, но ветрено. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«В Екатеринбурге 17 мая облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный от четырех до девяти метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду», — сказано на сайте управления.

Температура ночью — от +4 до +6 градусов, а днем — от +18 до +20 градусов. В выходные температура снизится, но в начале следующей недели снова будет тепло.

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В Екатеринбурге 17 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, но ветрено. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «В Екатеринбурге 17 мая облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный от четырех до девяти метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду», — сказано на сайте управления. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, а днем — от +18 до +20 градусов. В выходные температура снизится, но в начале следующей недели снова будет тепло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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