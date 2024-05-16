Екатеринбург ожидает теплый весенний день

17 мая 2024 в 07:04 Размер текста - 17 +

В городе будет солнечно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге 17 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, но ветрено. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «В Екатеринбурге 17 мая облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный от четырех до девяти метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду», — сказано на сайте управления. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, а днем — от +18 до +20 градусов. В выходные температура снизится, но в начале следующей недели снова будет тепло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 17 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, но ветрено. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «В Екатеринбурге 17 мая облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный от четырех до девяти метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду», — сказано на сайте управления. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, а днем — от +18 до +20 градусов. В выходные температура снизится, но в начале следующей недели снова будет тепло.