16 мая 2024

Свердловчанка нашла в лесу гриб из Красной книги России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гриб псилоциба полуланцетовая. Stock
В свердловских лесах растут съедобные, ядовитые и краснокнижные грибы Фото:

Жительница Свердловской области наткнулась в лесу на гриб из Красной книги России, за сбор которого грозит уголовная ответственность. Фотографией саркосомы шаровидной женщина поделилась в соцсети «ВКонтакте».

Новость по теме
Четыре гриба, за которые могут посадить в Свердловской области. Фото

«Ведьмин котелок или саркосома шаровидная, краснокнижный гриб. Нашли в лесу возле деревни станции Таватуй», — написала в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» пользователь под именем Катерина Волк.

Ведьминым котелком (а также молодильным яблоком, кулачком, картохой, земляным маслом) саркосому прозвали в народе за ее необычный внешний вид. Гриб имеет шаровидную форму, в углублении которой содержится желеобразное вещество.

Молва приписывает ему множество целебных свойств, однако гриб этот запрещен для сбора. Поскольку он плодоносит всего лишь раз в несколько лет, то является очень редким и занесен в Красную книгу России. Ранее миколог, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин признавался URA.RU, что находил в лесу саркосому шаровидную всего один раз.

Саркосома шаровидная встречается крайне редко, поэтому ученые призвали сообщать им о местах таких находок
Саркосома шаровидная встречается крайне редко, поэтому ученые призвали сообщать им о местах таких находок
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Свердловской области наткнулась в лесу на гриб из Красной книги России, за сбор которого грозит уголовная ответственность. Фотографией саркосомы шаровидной женщина поделилась в соцсети «ВКонтакте». «Ведьмин котелок или саркосома шаровидная, краснокнижный гриб. Нашли в лесу возле деревни станции Таватуй», — написала в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» пользователь под именем Катерина Волк. Ведьминым котелком (а также молодильным яблоком, кулачком, картохой, земляным маслом) саркосому прозвали в народе за ее необычный внешний вид. Гриб имеет шаровидную форму, в углублении которой содержится желеобразное вещество. Молва приписывает ему множество целебных свойств, однако гриб этот запрещен для сбора. Поскольку он плодоносит всего лишь раз в несколько лет, то является очень редким и занесен в Красную книгу России. Ранее миколог, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин признавался URA.RU, что находил в лесу саркосому шаровидную всего один раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...