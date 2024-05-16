Свердловчанка нашла в лесу гриб из Красной книги России. Фото

17 мая 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

В свердловских лесах растут съедобные, ядовитые и краснокнижные грибы Фото: Wikipedia/Alan Rockefeller/CC BY-SA 3.0 Жительница Свердловской области наткнулась в лесу на гриб из Красной книги России, за сбор которого грозит уголовная ответственность. Фотографией саркосомы шаровидной женщина поделилась в соцсети «ВКонтакте». Новость по теме Четыре гриба, за которые могут посадить в Свердловской области. Фото «Ведьмин котелок или саркосома шаровидная, краснокнижный гриб. Нашли в лесу возле деревни станции Таватуй», — написала в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» пользователь под именем Катерина Волк. Ведьминым котелком (а также молодильным яблоком, кулачком, картохой, земляным маслом) саркосому прозвали в народе за ее необычный внешний вид. Гриб имеет шаровидную форму, в углублении которой содержится желеобразное вещество. Молва приписывает ему множество целебных свойств, однако гриб этот запрещен для сбора. Поскольку он плодоносит всего лишь раз в несколько лет, то является очень редким и занесен в Красную книгу России. Ранее миколог, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин признавался URA.RU, что находил в лесу саркосому шаровидную всего один раз. Саркосома шаровидная встречается крайне редко, поэтому ученые призвали сообщать им о местах таких находок группа «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Свердловской области наткнулась в лесу на гриб из Красной книги России, за сбор которого грозит уголовная ответственность. Фотографией саркосомы шаровидной женщина поделилась в соцсети «ВКонтакте». «Ведьмин котелок или саркосома шаровидная, краснокнижный гриб. Нашли в лесу возле деревни станции Таватуй», — написала в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» пользователь под именем Катерина Волк. Ведьминым котелком (а также молодильным яблоком, кулачком, картохой, земляным маслом) саркосому прозвали в народе за ее необычный внешний вид. Гриб имеет шаровидную форму, в углублении которой содержится желеобразное вещество. Молва приписывает ему множество целебных свойств, однако гриб этот запрещен для сбора. Поскольку он плодоносит всего лишь раз в несколько лет, то является очень редким и занесен в Красную книгу России. Ранее миколог, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин признавался URA.RU, что находил в лесу саркосому шаровидную всего один раз.