Жительница Свердловской области наткнулась в лесу на гриб из Красной книги России, за сбор которого грозит уголовная ответственность. Фотографией саркосомы шаровидной женщина поделилась в соцсети «ВКонтакте».
«Ведьмин котелок или саркосома шаровидная, краснокнижный гриб. Нашли в лесу возле деревни станции Таватуй», — написала в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» пользователь под именем Катерина Волк.
Ведьминым котелком (а также молодильным яблоком, кулачком, картохой, земляным маслом) саркосому прозвали в народе за ее необычный внешний вид. Гриб имеет шаровидную форму, в углублении которой содержится желеобразное вещество.
Молва приписывает ему множество целебных свойств, однако гриб этот запрещен для сбора. Поскольку он плодоносит всего лишь раз в несколько лет, то является очень редким и занесен в Красную книгу России. Ранее миколог, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин признавался URA.RU, что находил в лесу саркосому шаровидную всего один раз.
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