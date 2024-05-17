В Нижневартовске (ХМАО) устроили необычные проводы на пенсию для двух представителей внутренней службы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. Их обливали водой из пожарных шлангов в то время, когда шел снег.
«Как в столице Самотлора пожарных на пенсию провожали! Накануне в пожарно-спасательном отряде Нижневартовска коллеги проводили на заслуженную пенсию майора внутренней службы Андрея Тарасова и подполковника внутренней службы Александра Анохина», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На видеоролике майора и подполковника внутренней службы, одетых в форму, облили водой из пожарных шлангов. В это время в городе шел снег.
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