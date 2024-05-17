17 мая 2024

В ХМАО пожарных обливали водой, когда шел снег. Видео

Пожарных ХМАО проводили на пенсию после обливания из шланга
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Майора и подполковника внутренней службы ХМАО отправили на пенсию Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) устроили необычные проводы на пенсию для двух представителей внутренней службы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. Их обливали водой из пожарных шлангов в то время, когда шел снег.

«Как в столице Самотлора пожарных на пенсию провожали! Накануне в пожарно-спасательном отряде Нижневартовска коллеги проводили на заслуженную пенсию майора внутренней службы Андрея Тарасова и подполковника внутренней службы Александра Анохина», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На видеоролике майора и подполковника внутренней службы, одетых в форму, облили водой из пожарных шлангов. В это время в городе шел снег.

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В Нижневартовске (ХМАО) устроили необычные проводы на пенсию для двух представителей внутренней службы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. Их обливали водой из пожарных шлангов в то время, когда шел снег. «Как в столице Самотлора пожарных на пенсию провожали! Накануне в пожарно-спасательном отряде Нижневартовска коллеги проводили на заслуженную пенсию майора внутренней службы Андрея Тарасова и подполковника внутренней службы Александра Анохина», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На видеоролике майора и подполковника внутренней службы, одетых в форму, облили водой из пожарных шлангов. В это время в городе шел снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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