В ХМАО пожарных обливали водой, когда шел снег. Видео

Пожарных ХМАО проводили на пенсию после обливания из шланга

18 мая 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Майора и подполковника внутренней службы ХМАО отправили на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) устроили необычные проводы на пенсию для двух представителей внутренней службы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. Их обливали водой из пожарных шлангов в то время, когда шел снег. «Как в столице Самотлора пожарных на пенсию провожали! Накануне в пожарно-спасательном отряде Нижневартовска коллеги проводили на заслуженную пенсию майора внутренней службы Андрея Тарасова и подполковника внутренней службы Александра Анохина», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На видеоролике майора и подполковника внутренней службы, одетых в форму, облили водой из пожарных шлангов. В это время в городе шел снег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) устроили необычные проводы на пенсию для двух представителей внутренней службы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. Их обливали водой из пожарных шлангов в то время, когда шел снег. «Как в столице Самотлора пожарных на пенсию провожали! Накануне в пожарно-спасательном отряде Нижневартовска коллеги проводили на заслуженную пенсию майора внутренней службы Андрея Тарасова и подполковника внутренней службы Александра Анохина», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На видеоролике майора и подполковника внутренней службы, одетых в форму, облили водой из пожарных шлангов. В это время в городе шел снег.